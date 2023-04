EQS-News: tokentus investment AG investiert 300.000 USD in Hydra Ventures, einer der ersten Investment DAO Fund-of-Funds im Web3 Space

EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

tokentus investment AG investiert 300.000 USD in Hydra Ventures, einer der ersten Investment DAO Fund-of-Funds im Web3 Space

Hydra Ventures ist gleichermaßen Frühphaseninvestor, Inkubator und Berater in bzw. für Investment DAOs

tokentus erhält als Limited Partner von Hydra Ventures darüber hinaus Zugang als Co-Investor zu innovativen Targets und Projekten im Web3

Das Governance-Modell von Hydra Ventures incentiviert die aktive Teilnahme der Limited Partner am Investitionsprozess und ermöglicht so den Ausbau der Beteiligungshöhe

Frankfurt am Main, 4. April 2023 Die tokentus investment AG (tokentus, ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main investiert als Limited Partner 300.000 USD in Hydra Ventures (Hydra, www.hydraventures.xyz), einer aus Sicht der tokentus ersten weltweit tätigen Investment DAO Fund-of-Funds. DAO steht dabei für Dezentrale Autonome Organisation, die ihre Governance vollständig über Blockchain-Technologie und Smart Contracts umsetzt. In dieser 10 Mio. USD-Finanzierungsrunde von Hydra Ventures investiert tokentus neben namhaften Co-Investoren, wie 1kx, ConsenSys, Mesh, CMT Digital, Polygon, Near, Seed Club und MetaCartel Ventures.

Hydra investiert weltweit in mehrere thematisch spezialisierte Investment DAOs, die ihre jeweiligen Investitionsschwerpunkte in den Bereichen Web3, P2E, DeFi, Cross-Chain, Musik, Metaverse, digitale IP sowie DeSci haben.

Dabei ist Hydra selbst auch eine Investment DAO (deshalb die übliche Beschreibung über den Begriff der Investment DAO Fund-of-Funds). Die Initiatoren von Hydra sind Branchenkenner, wie 1kx, MetaCartel Ventures, The LAO, Flamingo DAO, Seed Club, Orange DAO, Punk DAO oder ReadyPlayer DAO.

Mit diesem Investment in Hydra befinden wir uns nach unserer Einschätzung in der Spitze der Entwicklung und Umsetzung, wenn es um Investments in Web3 und Blockchain-relevante Firmen geht. DAOs können perspektivisch eine wesentliche Form des Investierens sein. Bei dieser Entwicklung wollen wir als tokentus von Anfang an dabei sein, erklärt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG.

Die Governance-Struktur von Hydra als Investment DAO bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich selbst aktiv am Tagesgeschäft, der Verwaltung und der Organisation der DAO zu beteiligen und so direkt Einfluss auf das Chance-Risiko-Profil nehmen zu können. Mitglieder, die sich aktiv an Dealflow, Marketing, Due Diligence oder technischer Unterstützung beteiligen, erhalten dafür als Anreiz und Entlohnung über ihren Bestandsanteil hinaus zusätzliche Anteile und können so den Gesamtwert ihrer Investition in Hydra steigern. Das ist speziell ein Aspekt, der für die tokentus als aktiver Investor sehr interessant sein kann, beschreibt Benedikt Schulz, Investment Manager der tokentus, die mögliche Rolle der tokentus im Zusammenspiel mit Hydra.

Durch die Beteiligung an Hydra hat tokentus Zugang zu vielen weiteren Deals weltweit, in die tokentus auch als Co-Investor investieren kann, wenn sie zu unserer Investmentthese passen. Diese möglichen Chancen wollen wir nutzen, ergänzt Mona Tiesler, Investment Managerin der tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen sowie Token von Beteiligungen und Fondsanteile erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

