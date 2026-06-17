EQS-News: tonies und BBC Studios bringen Bluey auf die Toniebox: interaktives Audio macht Familiengeschichten neu erlebbar

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

tonies und BBC Studios bringen Bluey auf die Toniebox: interaktives Audio macht Familiengeschichten neu erlebbar



17.06.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tonies und BBC Studios bringen Bluey auf die Toniebox: interaktives Audio macht Familiengeschichten neu erlebbar

Familienphänomen Bluey kommt auf die weltweit führende, interaktive Audioplattform für Kinder

Bluey-Tonies, interaktive Tonieplay-Abenteuer und weitere exklusive Produkte erscheinen im Rahmen der Partnerschaft für Familien weltweit

LUXEMBURG/LONDON, 17. Juni 2026 // tonies SE („tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, bringt gemeinsam mit BBC Studios die Geschichten rund um Bluey erstmals auf die Toniebox. Die Partnerschaft erweitert den Kosmos einer der weltweit beliebtesten Kinderserien um packende Hörerlebnisse für Kinder und ihre Familien.

Ab Sommer 2026 markieren neue Tonies-Figuren, interaktive Tonieplay-Spiele und entsprechende Accessoires den Start der Kollaboration rund um Bluey. Sämtliche Inhalte sind von der weltweit gefeierten Serie inspiriert und so gestaltet, dass Spielfreude, Fantasie und gemeinsame Familienerlebnisse im Mittelpunkt stehen.

Bluey stößt in einer Phase beschleunigten globalen Wachstums zur tonies-Plattform: Schon heute befinden sich mehr als 12 Millionen Tonieboxen in Haushalten weltweit. Familien bekommen nun eine neue Möglichkeit, Bluey jenseits des Bildschirms zu erleben. Die Partnerschaft unterstreicht zudem tonies‘ Position als führende Plattform für hochwertiges Kinder-Storytelling und Familienunterhaltung.

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: „Bei tonies hören wir genau hin, was unsere Community bewegt und begeistert. Bluey verbindet Familien und spielerisches Geschichtenerzählen wie kaum eine andere Marke. Familien auf der ganzen Welt wünschen sich seit Jahren, dass Bluey auf die Toniebox kommt. Deshalb sind wir unglaublich stolz darauf, das Bluey-Universum endlich auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die sich typisch nach tonies anfühlt. Die Partnerschaft ist ein weiteres starkes Beispiel dafür, warum uns viele der weltweit führenden Familienmarken vertrauen: Wir können die Geschichten, die Fans bereits lieben, mit Herz und Verstand weitererzählen.“

Suzy Raia, EVP Global Consumer Products bei BBC Studios, fügt hinzu: „Bluey hat Kinder seit jeher dazu ermuntert, einfach drauflos zu spielen – und tonies erweckt diese Haltung auf ganz besondere Weise zum Leben. Vor allem das neue Tonieplay-Format begeistert uns sehr. Es lädt Familien ein, selbst aktiver Teil der Geschichten zu werden, die sie lieben. Gemeinsam erweitern wir den Bluey-Kosmos – mit lebendigen Geschichten und Spielerlebnissen, die sich echt, verspielt und authentisch nach Bluey anfühlen.“

Zwischen Juni und Oktober bringt tonies ein exklusives, im eigenen Studio entwickeltes Bluey-Tonieplay-Erlebnis in Nordamerika, der DACH-Region, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland auf den Markt. Inspiriert von beliebten Momenten der Serie lädt ein mitreißendes, audio-basiertes Spielerlebnis Kinder dazu ein, mit interaktiven Geschichten und spielerischen Herausforderungen in Blueys Welt einzutauchen. Das Spiel entstand in enger Zusammenarbeit mit BBC Studios. So bleibt es dem Geist von Bluey treu und eröffnet zugleich eine neue Form der Interaktion mit den Protagonisten und Geschichten der Serie.

Darüber hinaus erscheinen mit Bluey, Bingo und Muffin drei Tonies-Figuren in Nordamerika, dem DACH-Raum, Großbritannien, Frankreich und Neuseeland. Passendes Zubehör, darunter Bluey-Taschen und eine Bluey-Hülle für die Toniebox 2, werden in allen Märkten erhältlich sein.

Ginny McCormick, CXO von tonies, fügt hinzu: „Bei tonies haben wir über mehr als zehn Jahre ein tiefes Verständnis davon entwickelt, wie Kinder auf natürliche Weise zuhören, sich Dinge vorstellen und spielen. Wir denken jedes tonies-Erlebnis zunächst vom Hören her. Jede kreative Entscheidung beginnt damit, das zu bewahren, was Familien an einer Marke bereits lieben. Im Falle von Bluey freuen wir uns besonders darauf, diese Philosophie mit unserer Tonieplay-Innovation zu verbinden. So wollen wir für Kinder ein Erlebnis schaffen, in dem sie aktiv in eine ihnen sehr vertraute Welt eintauchen können.“

Seit dem Debüt in Australien im Jahr 2018 hat Bluey eine globale Fangemeinde aufgebaut und sich zu einer der erfolgreichsten Animationsserien der Welt entwickelt.

Bekannt für herzerwärmende Geschichten, Humor und eine Liebeserklärung an Spiel und Familienleben, ist die Serie längst zu einem kulturellen Phänomen geworden. Bluey wurde branchenweit vielfach ausgezeichnet, so zum Beispiel mit einem BAFTA-, mehreren Emmy- sowie dem Toy of the Year Award in der Kategorie „License of the Year" 2026 – Letzteres sogar zum zweiten Mal in Folge.

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 12,2 Millionen Tonieboxen und mehr als 165 Millionen Tonies verkauft.

Im Durchschnitt beschäftigen sich Kinder rund 280 Minuten pro Woche mit ihren Toniefiguren und Tonieplay-Spielen. Dies macht die Toniebox zu einem vertrauten Begleiter im Alltag, der das Leben von Familien auf der ganzen Welt mit dem Zauber interaktiver Audio-Unterhaltung und -Bildung bereichert.

Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem ist um die Toniebox 2 und Tonieplay aufgebaut. tonies‘ Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und rund 20 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitale Titel über mytonies (Audiothek und App) – von tonies Originalen® bis hin zu Inhalten von ungefähr 350 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music.

tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien/Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 630 Millionen Euro (+31 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) im SDAX notiert.

Über Bluey

Die Serie folgt Bluey, einer liebenswerten, quicklebendigen Blue-Heeler-Hündin, die mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester Bingo zusammenlebt. Mit ihrer unerschöpflichen Energie erfindet Bluey Spiele, die sich auf überraschende und urkomische Weise entwickeln – und reißt dabei ihre Familie und die ganze Nachbarschaft mit in ihre Welt voller Spaß.

Bluey wird von Ludo Studio für ABC KIDS (Australien) produziert und gemeinsam von ABC Children's und BBC Studios Kids & Family in Auftrag gegeben. Mit Unterstützung von Screen Australia finanziert, wird Bluey zu 100 % in Brisbane, Queensland (Australien) entwickelt, geschrieben, animiert und postproduziert – gefördert durch die Regierung von Queensland über Screen Queensland sowie die australische Bundesregierung. In Australien wird die Serie auf ABC ausgestrahlt. In den USA und weltweit – außerhalb von Australien, Neuseeland und China – ist die Serie auf Disney Channel, Disney Jr. und Disney+ zu sehen, im Rahmen eines globalen Lizenzabkommens zwischen BBC Studios und Disney Branded Television.

Bluey | Website | Facebook | Instagram | TikTok | YouTube

Über Ludo Studio

Ludo Studio ist ein preisgekröntes australisches Studio – ausgezeichnet mit dem BAFTA, mehreren Emmy®-, Logie- und Peabody-Awards sowie als eines der TIME Most Influential Companies (2024). Ludo Studio entwickelt und produziert Originalserien, Animationsformate und digitale Inhalte aus der Feder australischer Ausnahmetalente, die weltweit vertrieben und vom Publikum rund um den Globus geliebt werden.

ludostudio.com.au

Über BBC Studios Brands & Licensing

Die Brands & Licensing-Abteilung von BBC Studios verantwortet die strategische Weiterentwicklung der IPs von BBC Studios und fokussiert sich auf die weltweite stärke der Fanbindung. Durch die Zusammenarbeit ikonischer Marken – darunter Doctor Who und Bluey – mit weltweit führenden Unternehmen, Vermarktern und Verlagen beflügelt BBC Studios die Fantasie von Fans und schafft unvergessliche Markenerlebnisse. Das vielfältige Portfolio umfasst Konsumgüter, Live-Entertainment, Gaming und Publishing, während BBC Studios Digital mit über einer Milliarde Aufrufen pro Monat Werbe- und Branded Content-Möglichkeiten schafft. Unterstützt von preisgekrönten Teams sucht die Einheit kontinuierlich nach zukunftsweisenden Wegen, globale Markenpräsenz und digitales Wachstum zu stärken.

BBC Studios | Website | Pressestelle | X | LinkedIn | Instagram

Medienkontakte:



tonies:

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

BBC Studios Brands & Licensing:

Nordamerika



Devin Johnson

Communications Specialist

E-Mail: devin.johnson@bbc.com

UK & EMEA

Frances Cherry-Becker / Charlotte Turner

Senior Publicist

E-Mail: frances.cherry-becker@bbc.com / charlotte.turner@bbc.com

Australien & Neuseeland

Lauren Myers

Communications Manager

E-Mail: lauren.myers@bbc.com



Investor Relations Kontakt:

tonies:

Moritz Verleger

Head of Investor Relations

Telefon: +49 151 5784 6012

E-Mail: ir@tonies.com