Tradegate Aktie

Tradegate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 521690 / ISIN: DE0005216907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 16:18:43

EQS-News: Tradegate AG gibt testierte Zahlen zum Jahresabschluss 2025 bekannt und erhöht die Dividende

EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Tradegate AG gibt testierte Zahlen zum Jahresabschluss 2025 bekannt und erhöht die Dividende

06.03.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tradegate AG gibt testierte Zahlen zum Jahresabschluss 2025 bekannt und erhöht die Dividende. Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2026.


Mit heutigem Datum wurde der geprüfte Jahresabschluss 2025 der Tradegate AG von dem bestellten Abschlussprüfer testiert.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 48,4 % auf 74,18 Mio. € (Vorjahr rund 50 Mio. €). In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden keine Mittel eingestellt oder entnommen.

Die Steuern belaufen sich auf 22,92 Mio. €.

Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 74,4 % auf 51,26 Mio. € (Vorjahr rund 29,4 Mio. €).

Aus dem Bilanzgewinn von 121,71 Mio. € plant die Gesellschaft, der Hauptversammlung eine erhöhte Dividendenausschüttung von 1,50 € je Stückaktie (Vorjahr 1,20 €) vorzuschlagen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft einschließlich Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt rund 241 Mio. €.

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von durchgehend erhöhten Umsätzen und erheblichen Investitionen in bestehende und neue Geschäftsfelder.

Die Zahl der Geschäftsabschlüsse der Gesellschaft als Market Specialist an der Tradegate Exchange (seit 1. Januar 2026 Tradegate BSX) ist um 48,7 % auf 73,28 Millionen Transaktionen gestiegen; das damit verbundene Handelsvolumen um 44,5 % auf 471,48 Mrd. €. Damit wurde ein neuer Rekordumsatz in der Firmengeschichte erzielt und auch das bisherige Rekordjahr 2021 um 24,8 % übertroffen.

Der Start in das neue Geschäftsjahr ist sehr gut ausgefallen. Im Januar wurde auf Monatsbasis mit 54,8 Mrd. € und einem Plus gegenüber Vorjahr von gut 50 % ein neuer Umsatzrekord erzielt. Im Februar betrug der Umsatz 44,33 Mrd. €, was einem Umsatzanstieg von 13,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.  In den ersten Handelstagen im März sind durch den Iran-Krieg extrem hohe Umsätze zu verzeichnen. Prognosen für das Gesamtjahr lassen sich daraus allerdings nicht ableiten, weil in den Folgemonaten des Jahres bereits im Vorjahr sehr hohe Umsätze erzielt wurden.

Der Jahresabschluss wird von der Gesellschaft nach Feststellung durch den Aufsichtsrat Ende März veröffentlicht.

 

 

Über die Tradegate AG

Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin. Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Tätigkeit als Market Specialist für über vierzehntausend Wertpapiergattungen (Aktien, ETPs und Derivate) an der Tradegate Berlin Stock Exchange, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisiert ist, sowie an weiteren Börsen in Europa. Mit der App tradegate.direct ermöglicht die Tradegate AG Privatanlegern den direkten, kostenfreien Handel an der Tradegate BSX. Darüber hinaus emittiert sie strukturierte Produkte und betreibt unter der Marke Berliner Effektenbank exklusives Private Banking.

 

 

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de


06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tradegate AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89 606 144
Fax: +49 (0)30 89 606 134
E-Mail: htimm@tradegate.de
Internet: www.tradegate.ag
ISIN: DE0005216907
WKN: 521690
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2287328

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287328  06.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tradegate AG Wertpapierhandelsbank 85,50 0,00% Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:00 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen