EQS-News: Transformation geht weiter: CENIT zeigt Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2026

EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Transformation geht weiter: CENIT zeigt Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2026



31.07.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stuttgart, 31. Juli 2026 - Der CENIT Konzern setzt den Trend aus dem ersten Quartal 2026 fort und macht Fortschritte bei der operativen Transformation. Im ersten Halbjahr 2026 wurde dies sichtbar durch eine Verbesserung der operativen Profitabilität.

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 104.657 TEUR (Vj. 103.705 TEUR/+0,9%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,9% auf 49.187 TEUR gesunken (Vj. 50.152 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 9.561 TEUR auf 9.831 TEUR (+2,8%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 3,6% auf 45.492 TEUR gestiegen (Vj. 43.905 TEUR).

Im ersten Halbjahr 2026 realisierte der CENIT Konzern ein EBITDA in Höhe von 8.517 TEUR (Vj. 1.201 TEUR/+>100%). Die EBITDA-Marge von nun 8,1% (Vj. 1,2% vom Umsatz) ist insbesondere das Ergebnis einer verbesserten Kostenstruktur. Bei isolierter Betrachtung des Quartals ist die aufwandswirksame Erfassung organisatorischer Veränderungen in der CENIT Gruppe einzubeziehen. Trotz der Einmal-Effekte konnte das Quartal mit einem EBITDA/EBIT im Bereich des Vorjahresquartals abgeschlossen werden.

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 44.140 TEUR (31.12.2025: 42.692 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 30,1% (31.12.2025: 30,0%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 23.675 TEUR (31.12.2025: 16.223 TEUR). Der operative Cashflow erreichte im Wesentlichen durch das verbesserte Ergebnis 13.149 TEUR (Vj. 9.990 TEUR).

Am 30. Juni 2026 betrug die Anzahl der Mitarbeitenden im Konzern 916 (31.12.2025: 903).

Den kompletten Halbjahresbericht zum 30.06.2026 finden Sie auf der Homepage der CENIT:www.cenit.com/berichte

Über CENIT:

CENIT gestaltet die Zukunft der nachhaltigen Digitalisierung mit Weitblick, Strategie und Leidenschaft für Innovation. Als erfahrener IT-Partner entwickelt CENIT seit über 35 Jahren ganzheitliche IT-Lösungen und -Strategien für Unternehmen aus Schlüsselindustrien wie Automotive, Aerospace, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen und Handel. Mit tiefem Prozessverständnis und technologischer Exzellenz begleitet CENIT seine Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen digitalen Transformation und eröffnet ihnen neue Chancen für Wachstum und Wertschöpfung. CENIT unterstützt Unternehmen dabei, Technologien strategisch weiterzuentwickeln. Das Portfolio verbindet leistungsstarke Software mit maßgeschneiderter Beratung zu Systemarchitektur, Integration und Betrieb. Im Mittelpunkt stehen Product Lifecycle Management und Digitale Fertigung: Technologien, die Automatisierung fördern, Effizienz steigern und Innovation vorantreiben. Weltweit beschäftigt CENIT rund 1.000 Mitarbeitende, die mit ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, Digitalisierung wirkungsvoll und wertschöpfend zu machen. www.cenit.com

Rückfragen an:

CENIT AG

Investor Relations

Tanja Marinovic

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

Tel.: +497117825-3320

E-Mail: aktie@cenit.de

Zusätzliche Erläuterungen:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.