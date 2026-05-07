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07.05.2026 10:35:23

EQS-News: TRATON GROUP platziert erstmals grüne Anleihe und grünen Kredit über insgesamt 850 Mio € für Investitionen in batterieelektrische Nutzfahrzeuge unter gruppenweitem Green Finance Framework

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Anleihe
TRATON GROUP platziert erstmals grüne Anleihe und grünen Kredit über insgesamt 850 Mio € für Investitionen in batterieelektrische Nutzfahrzeuge unter gruppenweitem Green Finance Framework

07.05.2026 / 10:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TRATON GROUP platziert erstmals grüne Anleihe und grünen Kredit über insgesamt 850 Mio € für Investitionen in batterieelektrische Nutzfahrzeuge unter gruppenweitem Green Finance Framework

  • Als erster Nutzfahrzeughersteller begibt TRATON grüne Anleihe in Euro im Volumen von 500 Mio €
  • Zusätzliches grünes Darlehen über 350 Mio € unterzeichnet
  • Mittel werden in ausgewählte Investitionen für batterieelektrische Nutzfahrzeuge allokiert

München, 7. Mai 2026 – Die TRATON GROUP hat erfolgreich ihre erste grüne Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio €, einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem festen Kupon von 3,875 % am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion repräsentiert die erste grüne Anleihe unter dem im Oktober 2025 eingeführten TRATON Green Finance Framework. Parallel dazu hat TRATON einen bilateralen grünen Kredit über 350 Mio € abgeschlossen. Damit beläuft sich das aggregierte Volumen der unter dem Green Finance Framework zugeordneten grünen Mittelverwendung auf insgesamt 850 Mio € und unterstützt gezielt die Transformation weg vom Dieselantrieb, hin zu batterieelektrischen Antrieben.

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Unsere erste grüne Anleihe und Kreditaufnahme mit spezifischem grünem Verwendungszweck auf TRATON-Ebene markieren einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Finanzierungsstrategie. Die Finanzierungen übersetzen unsere Elektrifizierungsstrategie an den Anleihe- sowie Bankenmarkt und bieten Investoren eine transparente Möglichkeit, an der Transformation des Nutzfahrzeugsektors teilzuhaben. Beide Transaktionen zeigen eindrucksvoll, dass grüne Finanzierung und industrielle Transformation bei TRATON Hand in Hand gehen.“

Die grüne Anleihe stieß auf sehr hohe Nachfrage und das qualitativ hochwertige Orderbuch war rund 5,4-fach überzeichnet – ein Beleg für das äußerst starke Interesse internationaler Investoren.

Die Mittel aus den grünen Finanzierungsinstrumenten fließen in ausgewählte Projekte im Bereich batterieelektrischer Nutzfahrzeuge und emissionsfreier Mobilität, die der Kategorie „Clean Transportation“ in den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) zugeordnet sind. Das TRATON Green Finance Framework wurde von der Ratingagentur S&P Global Ratings mit der höchstmöglichen Kategorie „Dark Green“ bewertet. Bei TRATON überwacht ein Green Finance Committee, integriert in die bestehende Governance-Struktur, Auswahl, Bewertung und Monitoring der Projekte. Ein Bericht zur Allokation der aufgenommenen Mittel und deren Auswirkung wird innerhalb von zwölf Monaten nach Emission der oben genannten Transaktionen veröffentlicht.

Weitere Informationen – einschließlich einer Videopräsentation für Investoren – finden Sie unter: https://ir.traton.com/de/greenfinance

 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. “Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.


07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
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2323172  07.05.2026 CET/CEST

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