EQS-News: TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge

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TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge



10.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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TRATON GROUP steigert Absatz im zweiten Quartal 2026 um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge München, 10. Juli 2026 – In einem weiterhin von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im zweiten Quartal 2026 – auf Basis vorläufiger Zahlen – ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 4 % auf 82.900 Fahrzeuge gesteigert. Damit zeigt sich ein Aufwärtstrend, denn im ersten Quartal 2026 lag der Fahrzeugabsatz noch bei 68.600 Fahrzeugen. Der kumulierte Absatz des ersten Halbjahres 2026 erreicht somit 151.500 Fahrzeuge und liegt nur noch 1 % unter Vorjahresniveau. Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP: Q2 2026 Q2 2025 Delta H1 2026 H1 2025 Delta TRATON GROUP 82.900 80.000 4% 151.500 153.100 -1% davon vollelektrische Fahrzeuge 1.050 630 67% 1.910 1.250 53% - Scania Vehicles & Services 26.300 24.600 7% 47.300 46.800 1% davon vollelektrische Fahrzeuge 270 120 126% 400 220 79% - MAN Truck & Bus 27.300 26.400 3% 50.900 47.000 8% davon vollelektrische Fahrzeuge 560 430 30% 1.100 800 37% - International Motors 16.200 17.600 -8% 29.500 34.500 -15% davon vollelektrische Fahrzeuge 210 90 127% 390 180 120% - Volkswagen Truck & Bus 13.100 11.400 15% 23.800 24.800 -4% davon vollelektrische Fahrzeuge 20 0 k. A. 20 50 -53% Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten Scania Vehicles & Services hat den Absatz im zweiten Quartal 2026 um 7 % gesteigert. Treiber waren vor allem die Einführung der NEXT ERA-Produktlinie im chinesischen Markt sowie das staatlich subventionierte Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz im ersten Halbjahr 2026 lag mit 47.300 Fahrzeugen auf dem Niveau des Vergleichszeitraums.



MAN Truck & Bus verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein Absatzplus von 3 %. Der für MAN wichtige deutsche Markt hat sich im Vergleich zum restlichen europäischen Markt schwächer entwickelt. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Absatz von MAN um 8 % über dem Vorjahreszeitraum.



International Motors hat im zweiten Quartal 2026 einen Absatzrückgang um 8 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit besser abgeschnitten als im ersten Quartal 2026. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich nun langsam im Absatz auswirkt und im zweiten Halbjahr 2026 deutlicher sichtbar werden dürfte. Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Absatzrückgang von International 15 %.



Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat im zweiten Quartal 2026 ein Absatzplus von 15 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. Im ersten Halbjahr 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 4 % verzeichnet.



Die TRATON GROUP wird ihren Halbjahresfinanzbericht 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 23. Juli 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/ Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

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