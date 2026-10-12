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12.10.2026 08:30:04

EQS-News: TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges
TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge

12.10.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge

München, 12. Oktober 2026Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2026 – auf Basis vorläufiger Zahlen – ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem in den USA zog die Kundennachfrage sehr stark an. Damit verstärkt sich nach einem verhaltenen Auftaktquartal und einem Absatzplus um 4 % im zweiten Quartal 2026 der Aufwärtstrend der TRATON GROUP. Der kumulierte Absatz der ersten neun Monate 2026 erreicht somit 230.400 Fahrzeuge und liegt damit 3 % über Vorjahresniveau.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

  Q3 2026 Q3 2025 Delta 9M 2026 9M 2025 Delta
TRATON GROUP 78.900 71.400 10% 230.400 224.500 3%
  davon vollelektrische Fahrzeuge 770 820 -6% 2.670 2.070 29%
- Scania Vehicles & Services 22.100 21.500 3% 69.300 68.400 1%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 250 160 55% 640 380 69%
- MAN Truck & Bus 24.500 24.600 -1% 75.400 71.700 5%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 380 290 32% 1.480 1.090 36%
- International Motors 19.900 13.400 48% 49.400 48.000 3%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 100 360 -72% 490 540 -8%
- Volkswagen Truck & Bus 12.500 11.900 5% 36.300 36.700 -1%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 40 10 375% 60 60 7%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

Scania Vehicles & Services hat den Absatz im dritten Quartal 2026 um 3 % gesteigert. Treiber waren vor allem der Produktionshochlauf des neuen chinesischen Werks in Rugao sowie das staatliche Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz in den ersten neun Monaten 2026 lag um 1 % über dem Vergleichszeitraum.

MAN Truck & Bus verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen leichten Absatzrückgang von 1 %. Dabei entwickelte sich das Lkw-Geschäft positiv, wohingegen das Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE rückläufig war. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Absatz von MAN um 5 % über dem Vorjahreszeitraum.

International Motors hat im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Absatzplus von 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit den Absatzrückgang des ersten Halbjahrs 2026 mehr als ausgeglichen. Der US-Markt zeigte zuletzt eine starke Belebung der Kundennachfrage. In den ersten neun Monaten 2026 betrug das Absatzplus von International somit 3 %.

Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat im dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 5 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 1 % verzeichnet.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 28. Oktober 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/publikationen
 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.


12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
LEI Code: 529900UIMQRKPFN6SV80
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