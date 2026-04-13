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13.04.2026 11:00:03

EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges
TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

13.04.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge

München, 13. April 2026Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wurden von den TRATON-Marken – auf Basis vorläufiger Zahlen – insgesamt 68.600 Fahrzeuge ausgeliefert, 6 % weniger als im Vorjahresquartal. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen um 38 % an.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP: 

  Q1 2026 Q1 2025 Delta
TRATON GROUP 68.600 73.100 –6%
  davon vollelektrische Fahrzeuge 860 620 38%
- Scania Vehicles & Services 21.000 22.200 –6%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 130 100 25%
- MAN Truck & Bus 23.600 20.600 14%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 540 380 44%
- International Motors 13.300 16.900 –21%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 180 90 113%
- Volkswagen Truck & Bus 10.800 13.400 –20%
    davon vollelektrische Fahrzeuge 0 60 –93%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

Scania hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 6 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal, belastet von einem starken Absatzrückgang in Südamerika, vor allem in Brasilien.

Bei MAN Truck & Bus legte der Absatz vor dem Hintergrund guter europäischer Auftragseingänge in den Vormonaten um 14 % gegenüber dem eher schwachen Vorjahresquartal zu.

International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Fünftel verringert. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich aber noch nicht im Absatz ausgewirkt haben. 

Volkswagen Truck & Bus hat im ersten Quartal 2026 aufgrund der anhaltend schwierigen Marktlage in Südamerika 20 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal.

Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2026 am 29. April 2026 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/

 

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
EQS News ID: 2307084

 
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2307084  13.04.2026 CET/CEST

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