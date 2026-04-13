TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
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13.04.2026 11:00:03
EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge
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EQS-News: TRATON SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge
München, 13. April 2026 – Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wurden von den TRATON-Marken – auf Basis vorläufiger Zahlen – insgesamt 68.600 Fahrzeuge ausgeliefert, 6 % weniger als im Vorjahresquartal. Bei vollelektrischen Fahrzeugen stieg der Absatz hingegen um 38 % an.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania hat im ersten Quartal 2026 insgesamt 6 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal, belastet von einem starken Absatzrückgang in Südamerika, vor allem in Brasilien.
Bei MAN Truck & Bus legte der Absatz vor dem Hintergrund guter europäischer Auftragseingänge in den Vormonaten um 14 % gegenüber dem eher schwachen Vorjahresquartal zu.
International hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um rund ein Fünftel verringert. Der US-Markt zeigte zuletzt vielversprechende Anzeichen einer Belebung der Kundennachfrage, die sich aber noch nicht im Absatz ausgewirkt haben.
Volkswagen Truck & Bus hat im ersten Quartal 2026 aufgrund der anhaltend schwierigen Marktlage in Südamerika 20 % weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 3M 2026 am 29. April 2026 veröffentlichen. Sie wird hier zu finden sein: https://ir.traton.com/de/publikationen/
Kontakt
Ursula Querette
Thomas Paschen
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Str. 26
|80992 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 360 98 70
|E-Mail:
|investor.relations@traton.com
|Internet:
|www.traton.com
|ISIN:
|DE000TRAT0N7
|WKN:
|TRAT0N
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
|EQS News ID:
|2307084
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307084 13.04.2026 CET/CEST
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