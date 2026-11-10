EQS-News: TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen

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TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen



10.11.2026 / 09:45 CET/CEST

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TRATON-Tochtergesellschaft International Motors erhält Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen

München, 10. November 2026 – Das US-Handelsministerium hat den Antrag von International Motors auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen im Zusammenhang mit den Section-232-Zöllen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt. Die Genehmigung deckt sich im Wesentlichen mit den Unternehmenserwartungen.

Einen wesentlichen Teil des Effekts aus den Section-232-Zöllen für vorangegangene Perioden hatte TRATON bereits im zweiten Quartal 2026 im operativen Ergebnis erfasst. Der verbleibende Ergebniseffekt im Zusammenhang mit der Genehmigung wird im vierten Quartal berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Auswirkungen der Genehmigung sowie weiterer Entwicklungen im vierten Quartal bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 für die bereinigte operative Umsatzrendite der TRATON GROUP und den Netto-Cashflow von TRATON Operations unverändert.

Kontakt

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T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

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Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

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Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.