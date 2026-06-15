BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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15.06.2026 15:03:53
EQS-News: TV-Quotenrekord zum deutschen WM-Start – Dortmunder Duo trifft
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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mehr 23 Millionen (Marktanteil 70,2%) TV-Zuschauer verfolgten den 7:1-Sieg der deutschen DFB-Nationalmannschaft bei deren Auftakt in die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – ein neuer TV-Quotenrekord. Das Interesse am Fußball ist damit in Deutschland größer denn je.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2346300
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346300 15.06.2026 CET/CEST
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