EQS-News: Über 15 Millionen aktive Kund:innen für Redcare Pharmacy.

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Über 15 Millionen aktive Kund:innen für Redcare Pharmacy.



05.11.2026 / 10:59 CET/CEST

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Sevenum, die Niederlande, 5. November 2026. Mehr als 15 Millionen Menschen in Europa vertrauen bei ihrer Gesundheitsversorgung auf Redcare Pharmacy. Mit dem Überschreiten dieser Marke erreicht die führende Online-Apotheke Europas einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte und unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Gesundheitsangebote.

Was 2001 mit der Gründung von Shop Apotheke in Köln begann, hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu Europas führender Online-Apotheke entwickelt. Heute ist Redcare Pharmacy in sieben europäischen Märkten aktiv und zählt mehr als 15 Millionen aktive Kund:innen*.

Die Marke von über 15 Millionen aktiven Kund:innen steht dabei für mehr als kontinuierliches Wachstum. Sie spiegelt das Vertrauen wider, das Menschen Redcare Pharmacy bei einem besonders sensiblen Thema entgegenbringen: ihrer Gesundheit. Auch die Wiederbestellrate (Repeat Order Rate) von über 90 Prozent im dritten Quartal 2026 unterstreicht die hohe Kundenbindung. Denn gerade bei der Versorgung mit Medikamenten zählen neben Convenience und Verfügbarkeit vor allem Sicherheit, Qualität und pharmazeutische Expertise.

Mit innovativen Services denkt Redcare Pharmacy die pharmazeutische Versorgung kontinuierlich weiter. Ein Beispiel ist das elektronische Rezept in Deutschland: Mit der Shop Apotheke-App können Patient:innen ihre E-Rezepte einfach und sicher digital einlösen und verschreibungspflichtige Medikamente online bestellen.

Auch in Zukunft bleibt der Anspruch von Redcare Pharmacy unverändert: den Zugang zu hochwertiger pharmazeutischer Versorgung in Europa kontinuierlich zu verbessern und Gesundheitsversorgung für immer mehr Menschen einfacher und zugänglicher zu gestalten.

*Personen, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens eine Bestellung aufgegeben haben

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Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 15 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.