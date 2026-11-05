Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 10:59:43

EQS-News: Über 15 Millionen aktive Kund:innen für Redcare Pharmacy.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges
Über 15 Millionen aktive Kund:innen für Redcare Pharmacy.

05.11.2026 / 10:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sevenum, die Niederlande, 5. November 2026. Mehr als 15 Millionen Menschen in Europa vertrauen bei ihrer Gesundheitsversorgung auf Redcare Pharmacy. Mit dem Überschreiten dieser Marke erreicht die führende Online-Apotheke Europas einen weiteren bedeutenden Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte und unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Gesundheitsangebote.

Was 2001 mit der Gründung von Shop Apotheke in Köln begann, hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu Europas führender Online-Apotheke entwickelt. Heute ist Redcare Pharmacy in sieben europäischen Märkten aktiv und zählt mehr als 15 Millionen aktive Kund:innen*.

Die Marke von über 15 Millionen aktiven Kund:innen steht dabei für mehr als kontinuierliches Wachstum. Sie spiegelt das Vertrauen wider, das Menschen Redcare Pharmacy bei einem besonders sensiblen Thema entgegenbringen: ihrer Gesundheit. Auch die Wiederbestellrate (Repeat Order Rate) von über 90 Prozent im dritten Quartal 2026 unterstreicht die hohe Kundenbindung. Denn gerade bei der Versorgung mit Medikamenten zählen neben Convenience und Verfügbarkeit vor allem Sicherheit, Qualität und pharmazeutische Expertise.

Mit innovativen Services denkt Redcare Pharmacy die pharmazeutische Versorgung kontinuierlich weiter. Ein Beispiel ist das elektronische Rezept in Deutschland: Mit der Shop Apotheke-App können Patient:innen ihre E-Rezepte einfach und sicher digital einlösen und verschreibungspflichtige Medikamente online bestellen.

Auch in Zukunft bleibt der Anspruch von Redcare Pharmacy unverändert: den Zugang zu hochwertiger pharmazeutischer Versorgung in Europa kontinuierlich zu verbessern und Gesundheitsversorgung für immer mehr Menschen einfacher und zugänglicher zu gestalten.

*Personen, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens eine Bestellung aufgegeben haben

___

Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 15 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID: 2429112

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429112  05.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Analysen
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 70,75 -1,53% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:39 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen