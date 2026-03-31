EQS-News: Übernahmeangebot von Worthington Steel erfolgreich – weitere Annahmefrist vom 1. April 2026 bis zum 14. April 2026

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Übernahmeangebot von Worthington Steel erfolgreich – weitere Annahmefrist vom 1. April 2026 bis zum 14. April 2026



31.03.2026 / 14:16 CET/CEST

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Worthington Steel hat sich zum Ende der ersten Annahmefrist 58,8 % aller ausstehenden Aktien von Klöckner & Co gesichert und übertrifft Mindestannahmeschwelle von 57,5 %

Weitere Annahmefrist vom 1. April 2026 bis zum 14. April 2026, um Aktien zu 11,00 € pro Aktie anzudienen

Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden behördlichen Freigaben, und wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet



Düsseldorf, 31. März 2026 – Die Worthington Steel GmbH, eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der Worthington Steel, Inc. (zusammen, „Worthington Steel“) hat heute bekannt gegeben, dass sich Worthington Steel nach Ablauf der Annahmefrist am 26. März 2026 insgesamt 58.647.934 Aktien der Klöckner & Co SE („Klöckner & Co“) gesichert hat, einschließlich der bis zu diesem Zeitpunkt in das Angebot angedienten Klöckner & Co-Aktien sowie der bereits von Worthington Steel gehaltenen Klöckner & Co-Aktien und Instrumente. Dies entspricht einem Anteil von rund 58,8 % aller ausstehenden Aktien von Klöckner & Co. Die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 57,5 % wurde damit überschritten.

Klöckner & Co-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, können ihre Aktien innerhalb einer weiteren Annahmefrist zum geltenden Angebotspreis von 11,00 € je Aktie andienen. Diese beginnt am

1. April 2026 und endet am 14. April 2026.

„Wir freuen uns über das klare Bekenntnis unserer Aktionäre zu diesem Zusammenschluss, der den Weg für ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte ebnet. Worthington Steel teilt unsere strategische Vision und bekennt sich zur langfristigen Entwicklung unseres Konzerns. Durch die komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen schaffen wir gemeinsam die Basis für nachhaltiges Wachstum und treiben den Ausbau unseres Geschäfts mit höherwertigen Produkten und Services in Europa und Nordamerika entschlossen voran.“

Guido Kerkhoff

CEO Klöckner & Co SE

Einzelheiten über die Annahme des Angebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die unter www.strong-for-good.com veröffentlicht wurde. Den Aktionären wird empfohlen, sich mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen und sich über etwaige relevante Fristen zu erkundigen, die von ihrer Depotbank festgelegt wurden und die ein Handeln vor dem formellen Ende der Annahmefrist erforderlich machen können.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden behördlichen Freigaben und wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO 2 -reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100

ISIN: DE000KC01V24; WKN: KC01V2

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