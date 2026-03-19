Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
19.03.2026 10:30:03
EQS-News: Ulrike Brouzi übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats der Salzgitter AG
|
EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie
Salzgitter. In seiner ordentlichen Sitzung am 19.03.2026 hat der Aufsichtsrat der Salzgitter AG Ulrike Brouzi (60) zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Amtszeit beginnt mit sofortiger Wirkung.
Ulrike Brouzi ist seit dem 23.05.2013 Mitglied des Aufsichtsrates der Salzgitter AG. Die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin ist im Vorstand der DZ BANK AG in Frankfurt zuständig für Finanzen und Compliance.
Der niedersächsische Finanzminister Gerald Heere, Mitglied des SZAG-Aufsichtsrates und Vertreter des Hauptanteilseigners Land Niedersachsen, erklärt hierzu: „Ich freue mich sehr über die Wahl von Ulrike Brouzi. Sie ist eine ausgewiesene Finanzexpertin, die den Salzgitter-Konzern seit vielen Jahren mit ihrem Aufsichtsratsmandat begleitet. In dieser Position hat Frau Brouzi die entscheidenden Weichenstellungen der vergangenen Jahre intensiv mitgestaltet. Sie ist eng mit den Abläufen, den Strukturen und der strategischen Ausrichtung des Konzerns vertraut und daher eine hervorragende Wahl als Aufsichtsratsvorsitzende.“
Nach der Amtsniederlegung von Heinz-Gerhard Wente hatte Prof. Dr. Hans-Jürgen Urban als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender interimsweise die Aufgaben des Vorsitzenden übernommen. „Im Namen des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes der Salzgitter AG danke ich Hans-Jürgen Urban sehr herzlich für sein großes Engagement in dieser Übergangszeit“, sagt Finanzminister Heere.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Telefon:
|+49 5341 21-01
|Fax:
|+49 5341 21-2727
|E-Mail:
|info@salzgitter-ag.de
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|ISIN:
|DE0006202005
|WKN:
|620200
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2294402
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2294402 19.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salzgitter
|
19.03.26
|SDAX aktuell: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|EQS-News: Ulrike Brouzi takes over as Chairwoman of the Supervisory Board of Salzgitter AG (EQS Group)
|
19.03.26