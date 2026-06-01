EQS-News: Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2025/2026 (31. Mai 2026)

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2025/2026 (31. Mai 2026)



01.06.2026 / 14:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konzernumsatz ca. € 56,3 Mio. (+0,9 %)

Auftragsbestand ca. € 78,2 Mio. (+30,3 %)

Auftragseingang ca. € 74,6 Mio. (+66,2 %)

Umsatzprognose eingehalten

Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzernumsatz von ca. € 56,3 Mio. erreicht. Damit liegt die CEOTRONICS AG mit ca. T€ 504 über dem Vorjahresumsatz (damals +88,3 %).



Der zum 31. Mai 2026 konsolidierte Auftragsbestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresniveau um ca. 30,3 % auf einen neuen Rekordwert in Höhe von ca. € 78,2 Mio.

Der Auftragseingang erhöhte sich im Konzern gegenüber dem Vorjahr um ca. 66,2 % auf ca. € 74,6 Mio. und erreichte ebenfalls ein neues Rekordniveau.



Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026 werden nach Feststellung, voraussichtlich am 7. September 2026, mit dem Geschäftsbericht 2025/2026 veröffentlicht.



„Die CEOTRONICS AG konnte im Geschäftsjahr 2025/2026 drei Rekorde erzielen. Wir sind aus heutiger Sicht optimistisch, dass wir auch unser Konzern-Ergebnisziel n. Steuern in Höhe von ca. € 5,3 Mio. erreichen werden – das wäre dann der Rekord Nr. 4. Die notwendigen zusätzlichen Investitionen in die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und in der EWG sollten uns den Rückenwind geben, unsere Vision65 in wenigen Jahren zu erreichen. Der Vorstand ist mit der erbrachten Leistung im Geschäftsjahr 2025/2026 sehr zufrieden und dankt allen daran Beteiligten.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CEOTRONICS AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-von ca. € 56,3 Mio. erreicht. Damit liegt die CEOTRONICS AG mit ca. T€ 504 über dem Vorjahresumsatz (damals +88,3 %).Der zum 31. Mai 2026 konsolidierteerhöhte sich gegenüber dem Vorjahresniveau um ca. 30,3 % auf einen neuen Rekordwert in Höhe von ca. € 78,2 Mio.Dererhöhte sich im Konzern gegenüber dem Vorjahr um ca. 66,2 % auf ca. € 74,6 Mio. und erreichte ebenfalls ein neues Rekordniveau.Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026 werden nach Feststellung, voraussichtlich am 7. September 2026, mit dem Geschäftsbericht 2025/2026 veröffentlicht.„Die CEOTRONICS AG konnte im Geschäftsjahr 2025/2026 drei Rekorde erzielen. Wir sind aus heutiger Sicht optimistisch, dass wir auch unser Konzern-Ergebnisziel n. Steuern in Höhe von ca. € 5,3 Mio. erreichen werden – das wäre dann der Rekord Nr. 4. Die notwendigen zusätzlichen Investitionen in die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und in der EWG sollten uns den Rückenwind geben, unsere Vision65 in wenigen Jahren zu erreichen. Der Vorstand ist mit der erbrachten Leistung im Geschäftsjahr 2025/2026 sehr zufrieden und dankt allen daran Beteiligten.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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