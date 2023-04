EQS-News: Umsatz und Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen im Rahmen der Erwartungen

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Gesamtportfolio zeigt hohe Wertstabilität

Ausblick für 2023 berücksichtigt starke Verunsicherung und damit Zurückhaltung auf der Käuferseite

CEO Lars Schriewer: Langfristig weiterhin gute Perspektiven für den Immobilienmarkt.

Berlin, 28. April 2023 Der Aufsichtsrat der ACCENTRO Real Estate AG (ACCENTRO) hat in seiner gestrigen Sitzung den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 gebilligt. Die Geschäftsberichte wurden heute veröffentlicht.



Die Immobilienbranche ist im vergangenen Jahr durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine massiv beeinträchtigt worden. Nach einem jahrelangen Boom haben insbesondere die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste Zinswende nicht nur zu einem deutlichen Rückgang der Bauaktivitäten und des Angebots geführt. Auch der Kauf von Wohnimmobilien dem Kerngeschäft von ACCENTRO ist deutlich eingebrochen.



Das schwierige Marktumfeld hat die Geschäftsentwicklung von ACCENTRO im Jahr 2022 erheblich beeinflusst. Nach einem guten ersten Halbjahr wirkte sich der starke Einbruch der Wohnungsnachfrage zunehmend auf das operative Geschäft des Unternehmens aus. Letztendlich lag die Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen und erfüllte die Prognose, die Ende November 2022 angepasst werden musste. Der Konzernumsatz belief sich auf 165,2 Mio. EUR (Prognose: 160 170 Mio. EUR, Vj.: 192,8 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT betrug 8,5 Mio. EUR (Prognose: 8 10 Mio. EUR, Vj.: 45,2 Mio. EUR). Entsprechend sank das Konzerngesamtergebnis im Jahr 2022 auf -12,0 Mio. EUR (Vj.: 13,1 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,45 EUR (Vj.: 0,37 EUR).



Bei der Entwicklung des EBIT ist zu berücksichtigen, dass sich im Jahr 2021 das Ergebnis aus der Fair-Value-Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von 19,0 Mio. EUR positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirkte. Hingegen konnte im vergangenen Jahr aufgrund der schwierigen Marktentwicklung und des gestiegenen Zinsniveaus keine Wertsteigerung realisiert werden. Mit einem Ergebnis aus der Fair-Value-Anpassung von 1,8 Mio. EUR oder 0,3% des Gesamtportfoliowerts erwies sich der Immobilienbestand als wertstabil. Dies war insbesondere auf den erfolgreichen Leerstandsabbau sowie die Mietsteigerung zurückzuführen.



ACCENTROs Portfolio umfasste Ende 2022 rund 180 Mehrfamilienhäuser und 5.900 Wohnungen mit einer Fläche von etwa 344.000 Quadratmetern. Der Buchwert des gesamten Portfolios betrug rund 620 Mio. EUR. Der Nettovermögenswert pro Aktie lag Ende 2022 bei etwa 10 EUR.



Der Verkauf von Wohnungen war im Jahr 2022 stark von der Marktentwicklung betroffen. Sowohl private als auch institutionelle Investoren agierten deutlich zurückhaltender. Entsprechend sank das beurkundete Verkaufsvolumen auf 296 Einheiten (Vj.: 761 Einheiten) bzw. 93,6 Mio. EUR (Vj.: 246,5 Mio. EUR). Der Umsatz aus dem Verkauf ging um 15,5% auf 146,0 Mio. EUR zurück (Vj.: 172,8 Mio. EUR). Die Ergebnismarge in Höhe von 26,2% lag nur leicht unter dem Vorjahresniveau (27,6%).



Positiv entwickelten sich hingegen die Mieterlöse. Die generell gestiegene Nachfrage nach Mietwohnungen und der erfolgreiche Leerstandsabbau im eigenen Bestand trugen zu einer Umsatzsteigerung von 4,7% auf 17,9 Mio. EUR (Vj: 17,1 Mio. EUR) bei.



Aufgrund des nach wie vor extrem herausfordernden Marktumfelds ist die weitere Geschäftsentwicklung kaum valide vorherzusehen. So geht das Unternehmen für dieses Jahr von einem Konzernumsatz zwischen 100 bis 120 Mio. EUR und einem Konzern-EBIT zwischen 0 bis 2 Mio. EUR aus. Während im Verkauf ein deutlicher Umsatzrückgang erwartet wird, rechnet das Unternehmen unter anderem durch den fortschreitenden Leerstandsabbau mit leicht steigenden Mieterlösen. Zudem wird für das Servicegeschäft ein Umsatzwachstum auf noch geringer Basis erwartet. Diese vorsichtige Prognose bedarf einer kontinuierlichen Überprüfung. Ein leider derzeit nicht zu erwartendes Ende des Kriegs in Europa könnte umgehend zu einer deutlichen Belebung des Markts führen.



Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG, blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft: Auch wenn der deutsche Wohnungsmarkt aktuell durch die Auswirkungen der Krise besonders stark betroffen ist, sind die langfristigen Perspektiven für unsere Branche und ACCENTRO weiterhin gut. Die strukturelle Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch. Gleichzeitig führt der erhebliche Rückgang im Wohnungsbau zu einer zusätzlichen Verknappung des Angebots. Im wichtigsten Segment, dem Verkauf von Wohnungen, ist unser Unternehmen gut aufgestellt. Das eigene Portfolio für die Einzelprivatisierung hatte per Ende 2022 einen Marktwert von rund 285 Mio. EUR. Im Servicegeschäft, der Vertriebsleistung für Dritte, sehen wir Potenzial in unserer Partnerschaft mit ImmoScout24. Schon heute genießt ACCENTRO das Vertrauen namhafter Kunden. So sind wir von einem der größten deutschen Bestandshalter beauftragt rund 500 Wohnungen in der Einzelprivatisierung zu veräußern.

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2022 rund 5.900 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.de

Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Ulrich Porwollik

Ulrich Porwollik Communications GmbH

Kückallee 35

21465 Reinbek

E-Mail: ulrich.porwollik@upocom.de

Tel. +49 (0)171 2239876



