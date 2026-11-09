UMT United Mobility Technology Aktie

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WKN DE: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2

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09.11.2026 08:55:53

EQS-News: UMT AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG – Umfirmierung im Handelsregister eingetragen

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges
UMT AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG – Umfirmierung im Handelsregister eingetragen

09.11.2026 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neuausrichtung auf Agentic AI auch formal abgeschlossen – ISIN und WKN unverändert – Präsentation auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. November

München, 9. November 2026 – Die UMT United Mobility Technology AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG. Die außerordentliche Hauptversammlung hatte die Änderung der Firma am 21. Oktober 2026 ohne Gegenstimme beschlossen. Sie wurde am 03.11.2026 in das Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB 167884) eingetragen und ist damit wirksam.

Der neue Name bildet das Geschäft der Gesellschaft ab. WAYDEAR entwickelt und vertreibt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Mit dem Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik sind zwei Produktlinien im Markt.
Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf. ISIN (DE000A40ZVU2) und WKN (A40ZVU) bleiben unverändert. Die Namensänderung der Aktien ist in der Umsetzung. Das neue Börsenkürzel wird gesondert bekannt gegeben.

„Mit der Eintragung ist unsere Neuausrichtung auch formal abgeschlossen. Wir treten jetzt unter einem Namen auf, der sagt, was wir tun. Am Mittwoch stellen wir WAYDEAR auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz erstmals unter neuem Namen Investoren vor“, sagt Erik Nagel, Vorstand der WAYDEAR AG.
Die Präsentation findet am 11. November 2026 um 10:35 Uhr in Raum GBC II statt.

Über die WAYDEAR AG
Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG), München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Kontakt
WAYDEAR AG, Investor Relations
Brienner Straße 7, 80333 München
Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@waydear.com
 

09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 680
E-Mail: investor.relations@umt.ag
Internet: https://umt.ag/
ISIN: DE000A40ZVU2
WKN: A40ZVU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T9V9NYXB9XAK84
EQS News ID: 2430490

 
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2430490  09.11.2026 CET/CEST

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