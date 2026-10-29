UMT United Mobility Technology Aktie

UMT United Mobility Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 08:35:03

EQS-News: UMT AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in WAYDEAR AG einstimmig – Kapitalerhöhung abgeschlossen

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung
UMT AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in WAYDEAR AG einstimmig – Kapitalerhöhung abgeschlossen

29.10.2026 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zustimmung ohne Gegenstimme und ohne Widerspruch – Bruttoemissionserlös von rund 0,56 Mio. Euro vollständig eingezahlt – Präsentation auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. November

München, 29.10.2026 – Die außerordentliche Hauptversammlung der UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“, ISIN: DE000A40ZVU2) hat am 21. Oktober 2026 in München die Änderung der Firma in „WAYDEAR AG“ beschlossen. Der Beschluss wurde mit 100 % der abgegebenen Stimmen gefasst; Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt. Vertreten waren 46 % des Grundkapitals. Die Umfirmierung wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam. ISIN und WKN bleiben unverändert; ein neues Börsenkürzel wird nach der Eintragung beantragt und gesondert bekannt gegeben.

Zugleich hat die Gesellschaft die im Juni 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht abgeschlossen. Die letzte Tranche über 250.000 neue Aktien wurde vollständig eingezahlt und am 26. Oktober 2026 in das Handelsregister eingetragen. Insgesamt wurden in vier Tranchen 465.411 neue Aktien zu 1,20 Euro je Aktie ausgegeben; der Gesellschaft ist ein Bruttoemissionserlös von 558.493,20 Euro zugeflossen. Das Grundkapital beträgt nun 3.164.685,00 Euro, eingeteilt in 3.164.685 Inhaberaktien. Die Kapitalerhöhung ist damit beendet.

Die Mittel werden, wie angekündigt, für Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Kundenbetreuung und Support verwendet.

Der Vorstand wird das Geschäftsmodell der Gesellschaft am 11. November 2026 auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) einem breiten Kreis institutioneller und privater Investoren vorstellen. Die Präsentation findet um 10:35 Uhr in Raum GBC II statt.

„Unsere Aktionäre tragen den neuen Namen geschlossen mit. Mit dem Emissionserlös stärken wir die Basis für den weiteren Ausbau unseres Vertriebs. Auf der MKK stellen wir unser Geschäftsmodell nun einem breiten Investorenkreis vor“, sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG, München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, Ticker UMD) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach Eintragung der Umfirmierung firmiert die Gesellschaft als WAYDEAR AG.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG, Investor Relations

Brienner Straße 7, 80333 München

Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@umt.ag | www.umt.ag


29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 680
E-Mail: investor.relations@umt.ag
Internet: https://umt.ag/
ISIN: DE000A40ZVU2
WKN: A40ZVU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200T9V9NYXB9XAK84
EQS News ID: 2424094

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424094  29.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UMT United Mobility Technology AG Inhaber-Akt Aus Konversion

mehr Nachrichten

Analysen zu UMT United Mobility Technology AG Inhaber-Akt Aus Konversion

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UMT United Mobility Technology AG Inhaber-Akt Aus Konversion 1,29 0,00% UMT United Mobility Technology AG Inhaber-Akt Aus Konversion

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen