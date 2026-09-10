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10.09.2026 16:39:03

EQS-News: UMT AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung ein: Umfirmierung in WAYDEAR AG schließt Neuausrichtung auf Agentic AI ab

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
UMT AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung ein: Umfirmierung in WAYDEAR AG schließt Neuausrichtung auf Agentic AI ab

10.09.2026 / 16:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neuer Name folgt dem operativ vollzogenen Wandel zum Anbieter agentenbasierter KI-Lösungen – ISIN und WKN bleiben unverändert

München, 10. September 2026 – Die UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“, ISIN: DE000A40ZVU2) lädt ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2026 in München ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Änderung der Firma in „WAYDEAR AG“. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die entsprechende Änderung der Satzung vor. Die Einberufung wird am 14.09.2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht; die Unterlagen zur Hauptversammlung sind ab diesem Zeitpunkt unter www.umt.ag im Bereich Investor Relations abrufbar.

Der Name folgt dem Geschäft

Der bisherige Firmenname „United Mobility Technology“ geht auf ein früheres Geschäftsmodell zurück und bildet die heutige Tätigkeit der Gesellschaft nicht mehr ab. Die UMT AG entwickelt und vertreibt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren.

Diese Neuausrichtung ist operativ vollzogen. Mit dem Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport- und Logistikunternehmen sind zwei Produktlinien im Markt. Im Juni hat die Gesellschaft mit NORDFROST, dem deutschen Marktführer in der Tiefkühllogistik, einen Referenzkunden für die CATCH-Automatisierung gewonnen sowie mit EYE Logistics einen weiteren mittelständischen Speditionskunden für UMS Vision AI. Weitere Kunden sind seither hinzugekommen.

Die im August veröffentlichte Guidance – Break-even 2026, Umsatzerlöse von 1,2 bis 1,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2027 bei einer Umsatzmarge von 60 bis 70 % – gilt unverändert. Die Umsatzmarge bezeichnet dabei die Rohertragsmarge: Umsatzerlöse abzüglich der variablen Vertriebsprovisionen und sonstiger direkt zurechenbarer Leistungskosten, im Verhältnis zu den Umsatzerlösen. Der Break-even bezieht sich auf das EBITDA auf Monatsbasis zum Jahresende 2026.

Mit der Umfirmierung soll die Unternehmensmarke diesen Wandel abbilden. Ein Name, der das Geschäftsmodell wiedergibt, erleichtert Kunden, Partnern und Investoren die Einordnung der Gesellschaft. WAYDEAR verbindet „Way“ – Weg, Prozess, Richtung – mit „dear“ im Sinne von wertvoll: Die Gesellschaft automatisiert die Prozesse, die für ihre Kunden geschäftskritisch sind.

„Die Neuausrichtung der UMT AG ist abgeschlossen. Die Produkte sind im Markt, erste Referenzkunden sind gewonnen, der Vertrieb steht. Der Firmenname war das letzte Element, das noch aus einer anderen Zeit stammte. Mit WAYDEAR treten wir künftig unter einem Namen auf, der sagt, was wir tun“, sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG.

Keine Änderung für Aktionäre

Die Änderung der Firma wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam. ISIN (DE000A40ZVU2) und WKN (A40ZVU) bleiben unverändert; die Aktien werden nach der Eintragung unter dem neuen Namen gehandelt. Ein neues Börsenkürzel wird nach der Eintragung beantragt und gesondert bekannt gegeben. Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG, München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Die Plattform UMS Vision AI liest Dokumente aus, prüft sie gegen interne und externe Datenquellen und übergibt strukturierte Daten an die Systeme der Kunden. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, Ticker UMD) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Umfirmierung in WAYDEAR AG ist Gegenstand der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2026.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Brienner Straße 7, 80333 München

Tel.: +49 89 20 500 680

E-Mail: investor.relations@umt.ag

www.umt.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands der UMT United Mobility Technology AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft kann daher wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.


10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG
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