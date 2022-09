EQS-News: UMT vereinfacht mit MEXS das mobile Arbeiten bei Global Player

EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

UMT vereinfacht mit MEXS das mobile Arbeiten bei Global Player



27.09.2022 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, den 27. September 2022

Corporate News

UMT vereinfacht mit MEXS das mobile Arbeiten bei Global Player Der Funktionsumfang und die Zuverlässigkeit von Unternehmens-EDV haben seit ihren Ursprüngen in den 70er Jahren erheblich zugenommen. Sämtliche Abläufe im Geschäftsbetrieb und Arbeitsalltag eines Unternehmens werden heute durch sogenannte Enterprise-Resource-Planning (kurz ERP) Systeme wie beispielsweise SAP abgebildet und gesteuert. Damit wird automatisch auch die Komplexität der Bedienung umfangreicher und oftmals sind Anwender erst nach intensiver Schulung in der Lage, Abläufe im Unternehmen über die dahinter stehenden IT-Systeme zu steuern. Vor dem Hintergrund von zunehmendem mobilem Arbeiten haben Anwender die Kommunikation über Messenger-App und Chatnachrichten schätzen gelernt. Daher liegt es nahe, diesen Kommunikationsweg auch für die Mensch-Maschine-Interaktion zwischen Anwender und ERP anzubieten. Die MEXS GmbH besitzt mit ihrer Messaging Plattform, die derzeit bei mittelständischen Unternehmen und in der produzierenden Industrie genutzt wird, eine Schlüsseltechnologie zur Vereinfachung der Mensch-Maschine-Kommunikation. In Zusammenarbeit mit der UMT AG stellt MEXS mit Chatflow nun ein Bedienkonzept auf Basis der MEXS Messaging Plattform vor, mit dem das mobile Arbeiten mit dem ERP so einfach, intuitiv und schnell wird wie das Bestellen einer Pizza per WhatsApp : Die als Chatflows bezeichneten intelligenten Dialogsysteme erlauben den Anwendern sämtliche Eingaben im Klartext. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall läuft im Messenger automatisch der passende Dialog mit dem zugrundeliegenden ERP-System im Hintergrund ab. Der Nutzenvorteil liegt insbesondere in der Schnelligkeit der zur Verfügung gestellten Daten, die der Mitarbeiter bei seiner Aufgabenerfüllung benötigt. Und das gelingt nun auch auf dem Smartphone, wo der Bildschirm mit komplexen Eingabemasken und verschachtelten Menüstrukturen schnell an seine Grenzen stößt. Darüber hinaus wird die Möglichkeit der Spracheingabe künftig die Kommunikation noch einfacher machen. Der Anwender wird außerdem vor Fehlbedienungen geschützt, indem Chatflow nur sinnvolle und vollständige Eingaben zulässt. Das ausgefeilte Berechtigungskonzept innerhalb des MEXS Messengers schützt die im ERP hinterlegten Daten und Dokumente vor unberechtigtem Zugriff oder versehentlicher Änderung. Selbst das bewährte Vier-Augen-Prinzip lässt sich durch Chatflow einfach abbilden. Darüber hinaus wird sogar die Suche in den hinterlegten Dokumenten angeboten. Dazu greift der Messenger im Hintergrund direkt auf SAP zu und vereinfacht das SAP-System enorm. Die Kommunikation läuft über die vielseitigen Adapter der MEXS-Plattform. UMT betritt mit dieser Technologie den umfangreichen Markt des Mittelstands und adressiert gezielt die SAP Community im B2B Bereich. Dazu sind bereits zahlreiche Projekte in Bearbeitung. In einem Referenzprojekt mit einer internationalen Unternehmensgruppe aus der Elektronik-Industrie wird Chatflow in Verbindung mit einer SAP-Anbindung implementiert. Bei einem führenden Unternehmen aus dem Wohnungsbau ist die operative Einführung von Chatflow mit einigen tausend Anwendern bereits weit fortgeschritten. Mit einem Global Player im Automotive-Segment werden Modelle entworfen, um Chatflow weiter zu entwickeln und einzuführen. Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Schulz, CTO der UMT AG, sieht MEXS sehr gut aufgestellt: Ich freue mich sehr über diese Leuchtturm-Projekte im SAP-Umfeld, die zusätzlich zum bestehenden Kundenstamm von MEXS bereits kurzfristig Erträge versprechen. Wir sind daher zuversichtlich, unsere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen. Und Dr. Schulz weiter: Mit MEXS erweitern wir deutlich unseren Markthorizont um die adressierten mittelständischen Zielgruppen. Dies unterstützt unsere Buy-and-Build-Strategie im Technologie-Bereich und eröffnet den Zugang zu neuen Targets. Als FinTech-Unternehmen, das eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa lizensiert, hat UMT in der Vergangenheit bereits eine Schlüsseltechnologie in der Digitalisierung zur Marktreife geführt. Nun wird UMT mit der Messenger-Plattform eine weitere Schlüsseltechnologie entwickeln und vermarkten. SAP wird damit extrem einfach zu bedienen sein, so Thomas Teufel, Mitgründer von MEXS. Er war viele Jahre bei SAP tätig und hat sich bereits in der Frühphase seiner dortigen Tätigkeit mit Agententechnologie und Prozessdesign im SAP Umfeld beschäftigt. Bisher sind sieben Bücher im SAP Umfeld von Thomas Teufel publiziert worden, unter anderem das Standardwerk SAP R/3 Process Oriented Implementation. Mehr über die MEXS Gruppe und den MEXS Messenger erfahren Sie hier oder auf der MEXS-Website unter www.mexs.io.

Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG steht als TechnologieHaus für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit mehr als 6 Jahren über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten Buy-and-Build-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Irmi Aigner

Brienner Straße 7

80333 München

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Tel.: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

27.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com