q.beyond Aktie
WKN: 513700 / ISIN: DE0005137004
|
10.03.2026 10:00:03
EQS-News: Umtausch der q.beyond-Aktien im Verhältnis 5:1
|
EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Umtausch der q.beyond-Aktien im Verhältnis 5:1
Köln, 10. März 2026. Die Aktien des IT-Dienstleisters q.beyond werden ab Donnerstag, den 12. März 2026, unter einer neuen ISIN und infolge ihrer Zusammenlegung im Verhältnis fünf zu eins (5:1) rein rechnerisch zu einem fünfmal höheren Kurs notieren. Knapp sechs Wochen nach Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung Ende Januar erfolgt damit die technische Umsetzung der ordentlichen Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG. Für je 5 alte q.beyond-Aktien (ISIN DE0005137004) erhalten Anteilseigner 1 neue Aktie (ISIN DE000A41YDG0). Ab Börsenbeginn am 12. März 2026 werden nur noch die neuen Aktien gehandelt; nicht ausgeführte Aufträge für die alten Aktien erlöschen mit Börsenschluss am 11. März 2026.
Mit der Zustimmung zur ordentlichen Kapitalherabsetzung hat die q.beyond-Hauptversammlung die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, Anteilseigner künftig über Aktienrückkäufe und Dividenden am Erfolg des Unternehmens beteiligen zu können. Nach Eintragung der Kapitalherabsetzung ins Handelsregister am 17. Februar 2026 läuft derzeit eine gesetzlich vorgeschriebene sechsmonatige Frist, bevor dem Unternehmen Aktienrückkäufe möglich sind. Ab Mitte August wäre q.beyond damit vorbehaltlich der durch Vorstand und Aufsichtsrat zu treffenden Entscheidungen handlungsfähig.
Nettoliquidität von 42,0 Mio. € erlaubt künftig umfangreiche Aktienrückkäufe
q.beyond-CFO Nora Wolters will das Tempo hoch halten: „Der Kauf eigener Aktien erscheint derzeit als die attraktivste Möglichkeit, unsere steigende Nettoliquidität anzulegen.“ Ende 2025 verfügte das schuldenfreie Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 42,0 Mio. €. Ein mögliches Aktienrückkaufprogramm könnte bis zu 10 % des Grundkapitals umfassen; dies entspräche knapp 2,5 Millionen neuer q.beyond-Aktien. „Je früher wir handlungsfähig sind und über einen Aktienrückkauf entscheiden können, desto besser ist das für unsere Aktionärinnen und Aktionäre“, so Wolters.
10.03.2026
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|q.beyond AG
|Richard-Byrd-Straße 4
|50829 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49-221-669-8724
|Fax:
|+49-221-669-8009
|E-Mail:
|invest@qbeyond.de
|Internet:
|www.qbeyond.de
|ISIN:
|DE0005137004
|WKN:
|513700
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288092
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288092 10.03.2026 CET/CEST
