EQS-News: Unabhängiges Research-Unternehmen nennt Intershop in aktuellem Commerce-Solutions-Report

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Unabhängiges Research-Unternehmen nennt Intershop in aktuellem Commerce-Solutions-Report



23.07.2026 / 10:31 CET/CEST

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Unabhängiges Research-Unternehmen nennt Intershop in aktuellem Commerce-Solutions-Report



Jena, Chicago (USA), 23. Juli 2026 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen für Hersteller, Großhandel und Holding-Gesellschaften, ist in der unabhängigen Studie The Forrester Wave™: Commerce Solutions, Q3 2026 vertreten. Insgesamt wurden zehn Anbieter bewertet.

Für Intershop unterstreicht die Erwähnung den konsequenten Fokus auf komplexe B2B-Commerce-Szenarien sowie die Weiterentwicklung der Plattform mit agentischer KI, die Unternehmen im operativen Geschäft messbaren Mehrwert bietet.

„Wir sind überzeugt, dass sich darin unser konsequenter B2B-Fokus widerspiegelt, ebenso wie unsere Investitionen in praxisnahe KI, die im realen Einsatz funktioniert“, sagt Markus Dränert, CEO von Intershop. „Ob Hidden Champion oder globaler Industriekonzern: Unsere Kunden brauchen Commerce, der echte Komplexität beherrscht. Genau dafür bauen wir unsere Plattform.“

Auch Andy Stanis, EVP und Managing Director von Intershop Americas, sieht darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Kurses: „Wer Commerce ernst nimmt, gibt sich nicht mit Plattformen zufrieden, die B2B nur als Anhängsel behandeln. Dass Forrester Intershop nennt, bestätigt aus unserer Sicht, was unsere Kunden täglich erleben: Wenn es wirklich komplex wird, ist das die Plattform, die dafür gebaut ist.“

The Forrester Wave™: Commerce Solutions, Q3 2026 steht Forrester-Abonnenten zur Verfügung und kann über forrester.com bezogen werden.

Weitere Informationen darüber, wie führende Analysten Intershop bewerten, finden Sie hier.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken.

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