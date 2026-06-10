UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
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10.06.2026 09:04:23
EQS-News: UNIQA Insurance Group AG: Dividend Announcement
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EQS-News: UNIQA Insurance Group AG
/ Key word(s): Dividend/AGM/EGM
The 27th Annual General Meeting of UNIQA Insurance Group AG (FN 92933 t, Commercial Court of Vienna) held on 9 June 2026, approved a dividend payment of 72 cents per dividend entitled share for the financial year 2025.
10.06.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43 1 211 75-0
|E-mail:
|investor.relations@uniqa.at
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|ISIN:
|AT0000821103
|WKN:
|928900
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2342604
|End of News
|EQS News Service
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2342604 10.06.2026 CET/CEST
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