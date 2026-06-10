EQS-News: UNIQA Insurance Group AG: Dividendenbekanntmachung

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UNIQA Insurance Group AG: Dividendenbekanntmachung



10.06.2026 / 09:04 CET/CEST

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In der am 09. Juni 2026 stattgefundenen 27. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionär:innen von UNIQA Insurance Group AG (FN 92933 t, Handelsgericht Wien) wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 72 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.



Dividendenzahltag ist Montag, der 22. Juni 2026 (Valuta an depotführende Bank). Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch Gutschrift der depotführenden Bank. Als Hauptzahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG. Auszahlungen über die Hauptzahlstelle erfolgen ausschließlich abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer.



Die Aktien von UNIQA Insurance Group AG (ISIN AT0000821103) werden ab Donnerstag, den 18. Juni 2026 ex Dividende 2025 an der Wiener Börse gehandelt. Nachweisstichtag ist Freitag, der 19. Juni 2026.

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