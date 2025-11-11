EQS-News: United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025

EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025



11.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kundenverträge: + 480.000 auf 29,50 Mio. Verträge

Umsatz: + 1,4 % auf 4,502 Mrd. EUR

EBITDA: + 1,9 % auf 966,4 Mio. EUR, trotz - 34,1 Mio. EUR höherer Anlaufkosten beim

1&1 Mobilfunknetz (gegenüber 9M 2024)

1&1 Mobilfunknetz (gegenüber 9M 2024) Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 bereinigt um Sedo bestätigt

Montabaur, 11. November 2025. Die United Internet AG blickt auf erfolgreiche erste 9 Monate 2025 zurück. Auch im aktuellen Berichtszeitraum hat die Gesellschaft in neue Kundenverträge sowie die Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 480.000 Verträge auf 29,50 Mio. gesteigert werden. Dabei kamen im Segment „Consumer Applications“ 220.000 kostenpflichtige Verträge hinzu und im Segment „Business Applications“ 310.000 Verträge. Der Vertragsbestand im Segment „Consumer Access“ ging hingegen um 50.000 Verträge zurück. Einem Wachstum von 40.000 Mobile Internet Verträgen stand erwartungsgemäß ein Minus von 90.000 Breitband-Verträgen gegenüber.

Die zu United Internet gehörende IONOS Group SE hat entschieden, die Sedo GmbH (IONOS Geschäftsfeld „AdTech“) zum Verkauf zu stellen. Übergeordnetes Ziel des Verkaufs ist es, zukünftig den Fokus des Managements der IONOS Group ganz auf die Kerngeschäftsfelder „Web-Presence & Productivity“ und „Cloud Solutions“ auszurichten. Infolge dieser Entscheidung wird Sedo gemäß IFRS 5 als nicht fortgeführter Geschäftsbereich bilanziert und nicht mehr in den Umsatz- und Ergebniskennzahlen, sondern separat unter den nicht fortgeführten Geschäftsbereichen ausgewiesen. Die Umsatz- und Ergebniskennzahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

Zusätzlich bereinigt um den Umsatzbeitrag des Mitte Oktober verkauften Geschäftsfeldes „Energy“ stieg der United Internet Umsatz auf Konzernebene in der ersten 9 Monaten 2025 um 1,4 % auf 4.502,2 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 4.442,2 Mio. EUR).

Das bereinigte EBITDA stieg trotz der im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöhten Aufwendungen beim 1&1 Mobilfunknetz um 1,9 % auf 966,4 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 948,1 Mio. EUR). Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes beliefen sich plangemäß auf -201,2 Mio. EUR, nach -167,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBIT wurde – neben den Kosten des Netzausbaus – zusätzlich durch gestiegene Abschreibungen insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes in Höhe von insgesamt -441,3 Mio. EUR (Vorjahr: -363,5 Mio. EUR) beeinträchtigt. Das EBIT belief sich entsprechend auf 443,2 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 499,5 Mio. EUR).

Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg von 0,72 EUR auf 0,75 EUR. Ursächlich für diesen Anstieg waren vor allem ein verbessertes Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen sowie geringere Steueraufwendungen. Gegenläufig wirkte ein verschlechtertes Finanzergebnis.

Der Cash-Capex belief sich in den ersten 9 Monaten 2025 auf -488,0 Mio. EUR (Vorjahr: -441,9 Mio. EUR).

Ausblick 2025

Nach Abschluss der ersten 9 Monate sowie der Bilanzierung von Sedo als nicht fortgeführten Geschäftsbereich gemäß IFRS 5 bestätigt die United Internet AG ihre Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr 2025. Ohne Berücksichtigung des im Oktober verkauften Geschäftsfeldes „Energy“ und bereinigt um die in der bisherigen Prognose enthaltenen Umsatz- und Ergebnisbeiträge von Sedo erwartet die Gesellschaft für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 6,05 Mrd. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 5,991 Mrd. EUR; bisherige Prognose inkl. Sedo: ca. 6,45 Mrd. EUR). Das EBITDA soll auf ca. 1,3 Mrd. EUR zulegen (vergleichbarer Vorjahreswert: 1,252 Mrd. EUR; bisherige Prognose inkl. Sedo: ca. 1,35 Mrd. EUR). Beim Cash-Capex aktualisiert United Internet seine Prognose und erwartet nunmehr ca. 750 Mio. EUR (Vorjahr: 774,6 Mio. EUR; bisherige Prognose: ca. 800 Mio. EUR).



Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 29 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 38 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit rund 10.600 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence.

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2024 der United Internet AG auf Seite 57 zur Verfügung.