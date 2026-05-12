EQS-News: United Internet mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2026

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United Internet mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2026



12.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Kundenverträge: + 380.000 auf 30,1 Mio. Verträge

Umsatz: + 2,5 % auf 1,552 Mrd. EUR

EBITDA: + 2,4 % auf 331,9 Mio. EUR

Prognose 2026 bestätigt

Montabaur, 12. Mai 2026. Die United Internet AG ist gut ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Auch im 1. Quartal 2026 hat die Gesellschaft in neue Kundenverträge sowie die Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 380.000 auf 30,1 Mio. Verträge gesteigert werden. Dabei blieb die Zahl der kostenpflichtigen Verträge im seit 1. Januar 2026 neuen Segment „1&1“ (Zusammenfassung der bisherigen Segmente „Consumer Access“ und „Business Access“) sowohl bei Mobile Internet-Tarifen als auch bei Breitband-Anschlüssen stabil. In den umbenannten Segmenten „IONOS“ (bisher: „Business Applications“) und „Mail & Media“ (bisher: „Consumer Applications“) kamen 300.000 bzw. 80.000 Verträge hinzu.

Der Konzernumsatz stieg im 1. Quartal 2026 um 2,5 % auf 1.551,9 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 1.514,1 Mio. EUR). Das EBITDA verbesserte sich um 2,4 % auf 331,9 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 324,0 Mio. EUR).

Das EBIT legte deutlich um 15,6 % auf 166,9 Mio. EUR zu (vergleichbarer Vorjahreswert: 144,4 Mio. EUR). Ursächlich für den starken Anstieg waren neben dem höheren EBITDA insgesamt gesunkene Abschreibungen. Dabei standen gestiegenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gegenläufig gesunkene PPA-Abschreibungen gegenüber.

Noch deutlicher stieg das Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen, das auch aufgrund geringerer Steueraufwendungen um 44,0 % auf 0,36 € zulegen konnte (vergleichbarer Vorjahreswert: 0,25 €).

Der Cash-Capex belief sich im 1. Quartal 2026 auf -117,5 Mio. EUR (Vorjahr: -122,0 Mio. EUR).

Ausblick 2026

Nach Abschluss des 1. Quartals 2026 bestätigt die United Internet AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet unverändert einen Umsatzanstieg auf ca. 6,25 Mrd. EUR (2025: 6,104 Mrd. EUR) sowie einen EBITDA-Anstieg auf ca. 1,45 Mrd. EUR (2025: 1,282 Mrd. EUR). Der Cash-Capex soll sich auf 600 - 650 Mio. EUR belaufen (2025: 730,8 Mio. EUR).

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 30 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 38 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit rund 10.500 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, IONOS, STRATO, GMX und WEB.DE steht United Internet für herausragende Operational Excellence.

Ansprechpartner

United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der United Internet AG auf Seite 58 zur Verfügung.