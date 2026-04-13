EQS-News: Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms



13.04.2026 / 12:50 CET/CEST

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Alzchem Group AG Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Zeitweilige Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms Die Alzchem Group AG unterbricht das mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm wegen der am 5. Mai 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich). Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eine von der Hauptversammlung 2026 etwa beschlossene Dividendenzahlung zuverlässig abgewickelt werden kann. Trostberg, den 13. April 2026 Alzchem Group AG - Vorstand -

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