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13.04.2026 12:50:53

EQS-News: Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

13.04.2026 / 12:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alzchem Group AG

 

 

Bekanntmachung

nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014

und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Zeitweilige Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms

 

 

Die Alzchem Group AG unterbricht das mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm wegen der am 5. Mai 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich).

 

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eine von der Hauptversammlung 2026 etwa beschlossene Dividendenzahlung zuverlässig abgewickelt werden kann.

 

 

Trostberg, den 13. April 2026

 

 

Alzchem Group AG

-  Vorstand  -


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2307174

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307174  13.04.2026 CET/CEST

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