Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
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13.04.2026 12:50:53
EQS-News: Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms
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EQS-News: Alzchem Group AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Alzchem Group AG
Bekanntmachung
nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014
und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Zeitweilige Unterbrechung des Aktienrückkaufprogramms
Die Alzchem Group AG unterbricht das mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2025 bekanntgemachte Aktienrückkaufprogramm wegen der am 5. Mai 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April bis 8. Mai 2026 (jeweils einschließlich).
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eine von der Hauptversammlung 2026 etwa beschlossene Dividendenzahlung zuverlässig abgewickelt werden kann.
Trostberg, den 13. April 2026
Alzchem Group AG
- Vorstand -
13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Telefon:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-Mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|WKN:
|A2YNT3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
|EQS News ID:
|2307174
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2307174 13.04.2026 CET/CEST
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