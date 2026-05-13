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13.05.2026 07:29:43

EQS-News: Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis

13.05.2026 / 07:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis

  • Konzernergebnis in Q1 2026 deutlich unter Vorjahresquartal
  • Prognose 2026 unverändert: rückläufige Ergebnisse in schwierigem Marktumfeld erwartet
  • Strategie 2030 und konsequentes Kostenmanagement bleiben im Fokus

Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 mit einem Konzern-EBITDA von 494 Millionen US-Dollar (422 Millionen Euro) abgeschlossen. Im selben Zeitraum verringerte sich das Konzern-EBIT auf
-157 Millionen US-Dollar (-134 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf -256 Millionen US-Dollar (-219 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Ergebnisse durch niedrigere Frachtraten sowie operative Beeinträchtigungen infolge von Unwettern und der Blockade der Straße von Hormus belastet.

Im Segment Linienschifffahrt ging der Umsatz auf 4,8 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) zurück, insbesondere aufgrund der niedrigeren durchschnittlichen Frachtrate von 1.330 USD/TEU (Q1 2025: 1.471 USD/TEU). Die Transportmenge lag mit 3,2 Millionen TEU nahezu auf Niveau des Vorjahresquartals – trotz schlechter Wetterbedingungen in Europa und Nordamerika, die zu anhaltenden Beeinträchtigungen im Terminalbetrieb und in den Lieferketten führten. Darüber hinaus führte die Blockade der Straße von Hormus zu Störungen in den Ladungsströmen. Das EBITDA ging auf 447 Millionen US-Dollar (382 Millionen Euro) zurück, während sich das EBIT auf -174 Millionen US-Dollar (-149 Millionen Euro) verringerte.

Im Segment Terminal & Infrastruktur stieg der Umsatz im ersten Quartal 2026 aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung des Containergeschäfts von J M Baxi sowie des starken Mengenwachstums in Lateinamerika und Indien auf 168 Millionen US-Dollar (144 Millionen Euro). Das EBITDA erhöhte sich auf 47 Millionen US-Dollar (40 Millionen Euro) und das EBIT auf 18 Millionen US-Dollar (15 Millionen Euro).

„Mit dem Verlauf des ersten Quartals können wir nicht zufrieden sein, denn wetterbedingte Störungen der Lieferketten und der Druck auf die Frachtraten führten zu einem deutlichen Ergebnisrückgang. Gleichzeitig hat unser Gemini-Netzwerk unter schwierigen Bedingungen seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und uns dabei geholfen, unseren Kunden zuverlässige Dienste anzubieten. Wir werden uns konsequent auf unsere Strategie 2030 und die nächsten Meilensteine für den erfolgreichen Abschluss unseres Merger Agreements mit ZIM fokussieren und angesichts des volatilen Marktumfelds an einem strikten Kostenmanagement festhalten“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand unverändert ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 1,1 bis 3,1 Milliarden US-Dollar (0,9 bis 2,6 Milliarden Euro) sowie ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von -1,5 bis 0,5 Milliarden US-Dollar (-1,3 bis 0,4 Milliarden Euro). Diese Prognose bleibt aufgrund der sehr volatilen Entwicklung der Frachtraten und des Konflikts im Nahen Osten mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzbericht für das erste Quartal 2026 ist hier abrufbar: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

 

KENNZAHLEN (USD)*

  Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 versus
Q1 2025
Konzern
Umsatz (Mio. USD) 4.918 5.318 -399
EBITDA (Mio. USD) 494 1.103 -610
EBIT (Mio. USD) -157 487 -645
EBITDA-Marge 10 % 21 % -11 Ppt
EBIT-Marge -3 % 9 % -12 Ppt
Konzernergebnis (Mio. USD) -256 469 -725
Segment Linienschifffahrt
Transportmenge (TTEU) 3.203 3.225 -22
Frachtrate (USD/TEU) 1.330 1.471 -141
Umsatz (Mio. USD) 4.778 5.220 -442
EBITDA (Mio. USD) 447 1.067 -620
EBIT (Mio. USD) -174 472 -646
Segment Terminal & Infrastruktur
Umsatz (Mio. USD) 168 109 59
EBITDA (Mio. USD) 47 36 12
EBIT (Mio. USD) 18 15 3

 

 KENNZAHLEN (EURO)*

  Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 versus
Q1 2025
Konzern
Umsatz (Mio. EUR) 4.201 5.052 -851
EBITDA (Mio. EUR) 422 1.048 -626
EBIT (Mio. EUR) -134 463 -597
Konzernergebnis (Mio. EUR) -219 446 -665
Segment Linienschifffahrt
Umsatz (Mio. EUR) 4.081 4.959 -878
EBITDA (Mio. EUR) 382 1.014 -632
EBIT (Mio. EUR) -149 448 -597
Segment Terminal & Infrastruktur
Umsatz (Mio. EUR) 144 104 40
EBITDA (Mio. EUR) 40 34 7
EBIT (Mio. EUR) 15 14 1

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 302 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,6 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 133 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 24 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Pressekontakte
Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263
Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
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