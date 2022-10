EQS-News: USU Financial Services Con 22 Customer Service neu gedacht

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Konferenz

USU Financial Services Con 22 Customer Service neu gedacht



27.10.2022 / 09:50 CET/CEST

Digitalkonferenz am 8. November 2022 zeigt Trends, Herausforderungen und Praxislösungen für die Finanzbranche

Möglingen, 27. Oktober 2022. Customer Service spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, auch zukünftig im kompetitiven Markt der Finanzdienstleister die Nase vorn zu haben. Entscheidend ist ein schneller, persönlicher und lösungsorien­tierter Service entlang der gesamten Customer Journey. Dieser muss jedoch auch wirtschaftlich sein. Was sind die aktuellen Praxis-Anforderungen? Welche Trends sind vielversprechend? Und wie gelingt es, Automatisierung und den Faktor Mensch unter einen Hut zu bringen? Die USU Financial Services Con 22 am 8. November 2022 liefert hierfür wertvolle Insights. Hochkarätige Digitalisierungsexpert:innen und Branchenvertreter:innen teilen im kompakten 3-stündigen Online-Format ihr Wissen, Erfahrungsberichte und Best Practices. Interessent:innen können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Konferenz ist auch im Nachgang verfügbar. In ihrer Keynote schildert Kristin Seyboth, Vorstandsmitglied der Bausparkasse Schwäbisch Hall, welche Herausforderungen und Chancen sich durch den aktuellen Bauspar-Boom für den Kundenservice ergeben. Und Ralf Stankat, Generalbevollmächtigter der Baloise in Deutschland, betrachtet das Thema auch aus der Kundenperspektive, wenn er den besten Service digital oder analog unter die Lupe nimmt. Dass die digitale Transformation ein ganzheitliches Kultur-Projekt und auf keinen Fall ein reines IT-Projekt ist, macht Christian Bachus, Direktor Mitglieder- und Kundenservice, anhand seiner Erfahrungen bei der GEMA deutlich. Thema eines Experten-Talks mit Sophie Hundertmark, Chatbot-Beraterin und Doktorandin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug, ist das Verhältnis zwischen Chatbots und Menschen und wie beide voneinander lernen können. Eine Beschreibung konkreter Use Cases sowie eine Panel-Diskussion, die den Vergleich zwischen Gegenwart und Zukunft des Customer Service beleuchtet, runden die Fachkonferenz ab. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



