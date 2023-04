EQS-News: USU integriert ChatGPT in ihr Bot-Netzwerk

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU integriert ChatGPT in ihr Bot-Netzwerk



12.04.2023 / 10:50 CET/CEST

Einzigartige Multibot-Architektur USU Bot Universe kombiniert Fähigkeiten vieler Chatbots für leistungsfähige Kundenservices

Neue Chatbot-Lösung zum Test ab 19.4.2023 auf der USU-Website verfügbar Möglingen, 12. April 2023. USU macht den praktischen Einsatz von ChatGPT für den Customer Service möglich. Der Anwendungsinnovator in Sachen Chatbots integriert das KI-basierte Sprachmodell in das eigene Chatbot-Netzwerk USU Bot Universe. Das nach der Einschätzung von Marktanalysten derzeit einzigartige USU-Technologiekonzept kombiniert viele verschiedene Fach-Chatbots und kann dadurch auch komplexe Kundenservices durchführen. USU Chatbots greifen auf die Inhalte einer Wissensdatenbank zu, grenzen Themen durch Rückfragen ein, liefern auf dieser Basis qualitätsgesicherte Antworten und können sogar aktiv Funktionen durchführen, beispielsweise Diagnosen oder Buchungen. Die Integration mit ChatGPT-Bots erweitert nun die Einsatzmöglichkeiten und bietet konkrete Mehrwerte, wenn es um Aufgaben der Textklassifizierung und der Textgenerierung wenig kritischer Themen geht. Für Interessierte bietet USU am 19.4.2023 ein kostenfreies Webinar "Customer Service Automation - Wie Self-Service mit ChatGPT gelingt." Außerdem steht ab diesem Zeitpunkt die ChatGPT-integrierte Chatbotlösung auf der USU-Website zum Testen zur Verfügung. Das USU Multibot-Konzept unterteilt Chatbots in zwei Rollen, Experten- und Lead-Bots. Dabei liefern die Expertenbots Informationen zu bestimmten Fachthemen, der Lead-Bot fungiert als Moderator und weist dem Anwender den für sein Anliegen passenden Experten-Bot zu. Während die USU Chatbots für kritische Themen, bei Diagnosen oder der aktiven Ausführung von Services zum Einsatz kommen, spielt ChatGPT seine Stärken im Generieren von Texten bei eng begrenzten Themen und konsistent aufbereiteten Inhalten aus zum Beispiel beim Nennen von Öffnungszeiten, spezifischen Räumlichkeiten etc. Auch andere Einsatzszenarien sind denkbar, beispielsweise das Generieren von Ideen bzw. Anregungen für einen Werbeslogan, das ein Werbeartikel-Hersteller als Service anbietet. Denkbar ist auch das automatische Vermitteln von spezifischen Ansprechpartnern. Wir sind überzeugt, dass große Sprachmodelle wie ChatGPT auch den Kundenservice revolutionieren können. Mit unseren Technologien haben wir genau die Bausteine verfügbar, um ChatGPT nahtlos zu integrieren und damit unsere Diagnose bzw. Service-Bots zu ergänzen. Die Vorteile der verschiedenen Techniken lassen sich so zu einer flexiblen, extrem leistungsfähigen Gesamtlösung koppeln, sagt Harald Huber, CTO und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

