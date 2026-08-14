EQS-News: Uzin Utz meldet gutes erstes Halbjahr 2026 – Umsatzwachstum im Grow-Bigger-Zielkorridor und gleichbleibendes Ergebnis infolge konsequenter Kostenmaßnahmen

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Uzin Utz meldet gutes erstes Halbjahr 2026 – Umsatzwachstum im Grow-Bigger-Zielkorridor und gleichbleibendes Ergebnis infolge konsequenter Kostenmaßnahmen



14.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Uzin Utz meldet gutes erstes Halbjahr 2026 – Umsatzwachstum im Grow-Bigger-Zielkorridor und gleichbleibendes Ergebnis infolge konsequenter Kostenmaßnahmen

Konzernumsatzerlöse: 274,0 Mio. EUR (251,8 Mio. EUR im Vorjahr)

EBIT: 20,7 Mio. EUR (20,4 Mio. EUR im Vorjahr)

EBIT-Marge: 7,5 % (8,1 % im Vorjahr)

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleibt langfristige strategische Ausrichtung unberührt

Ulm, 14. August 2026 - Die Uzin Utz SE, international agierender Hersteller von Produkten und Systemen für die Bodenverlegung, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein erfolgreiches Umsatzwachstum. Mit einem Konzernumsatz von 274,0 Mio. Euro erzielte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ein organisches Wachstum von 8,8 % (Halbjahr 2025: 251,8 Mio. Euro) und entwickelte sich damit im Einklang mit dem strategischen Grow-Bigger-Zielkorridor. Mit 20,7 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2025: 20,4 Mio. Euro) liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau. Die EBIT-Marge liegt mit 7,5 Prozent (Halbjahr 2025: 8,1 %) leicht unter dem Vorjahreswert.

Herausforderndes wirtschaftliches Umfeld

Uzin Utz begegnet den herausfordernden Rahmenbedingungen mit gezielten strategischen Steuerungsmaßnahmen und konsequenter Kostenoptimierung. Damit gelingt es dem Konzern, die Auswirkungen der geopolitischen Entwicklungen durch gestiegene Energiepreise, volatile Rohstoffpreise, Einschränkungen in den Lieferketten sowie zunehmende Inflationsrisiken auf die Ergebnisentwicklung im Jahr 2026 voraussichtlich stärker abzufedern als noch zum Ende des ersten Quartals erwartet. Die Maßnahmen zielen unter anderem darauf ab, die operative Effizienz weiter zu verbessern, Kostenstrukturen an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und die Widerstandsfähigkeit des Konzerns nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig setzt Uzin Utz seine strategische Ausrichtung auf Innovation, Internationalisierung und die Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen für den Boden konsequent fort.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Trotz der anhaltenden Unsicherheiten bestätigt der Vorstand der Uzin Utz SE vor dem Hintergrund des dynamischen Umsatzanstiegs im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2026: +6,6 %, Q2 2026: +11,0 %) die Prognose für die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2026. Der Konzern erwartet weiterhin leicht steigende Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen wird die Ergebnisprognose konkretisiert. Nach derzeitigem Stand werden sich die Belastungen, insbesondere aus dem Krieg im Nahen Osten sowie Lieferkettenstörungen infolge des Niedrigwassers auf zahlreichen Versorgungsrouten wichtiger Lieferanten, wegen der eingeleiteten strategischen Steuerungsmaßnahmen und Kostenoptimierungen im Konzern voraussichtlich weniger stark auf das Ergebnis auswirken als noch im ersten Quartal angenommen. Der Vorstand erwartet daher für das Geschäftsjahr 2026 einen leichten bis moderaten Rückgang des EBIT gegenüber dem Vorjahresniveau.

Uzin Utz wird die weitere Entwicklung der geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufmerksam beobachten und bei Bedarf mit gezielten Maßnahmen gegensteuern. Die langfristige strategische Ausrichtung des Konzerns bleibt davon unberührt.

(Hinweis: Nach den aktuell geltenden Prognoseintervallen werden Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bis 2 % als gleichbleibend, über 2 % bis 10 % als leicht, über 10 % bis 20 % als moderat, über 20 % bis 30 % als deutlich und darüber hinaus als stark eingestuft.)

Vorstandsstimmen zum ersten Halbjahr 2026

Christian Richter, Vorstand (CFO):

„Die geopolitischen Entwicklungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf Energiepreise, Rohstoffmärkte und Lieferketten stellen weiterhin eine enorme Herausforderung dar. Gleichzeitig zeigt sich, dass unsere Maßnahmen zur aktiven Steuerung des Geschäfts sowie zur Optimierung unserer Kostenstrukturen Wirkung zeigen und wir somit fokussiert weiter an Grow Bigger arbeiten können.“

Julian Utz, Vorstand (COO):

„Wir haben ein erfolgreiches Halbjahr abgeliefert, trotz des weiterhin sehr anspruchsvollen geopolitischen Umfelds. Uzin Utz sorgt mit seinen leistungsfähigen Produktionen und einem vorausschauenden Einkauf für die notwendige Stabilität und Flexibilität. Gleichzeitig wird mit unserer Innovationskraft unsere starke Positionierung in wichtigen Märkten und unser profitabler Wachstumskurs sichergestellt.“

Philipp Utz, Vorstand (CSO):

„Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie Grow Bigger konsequent voran. So ermöglichen eine konsequente Sortimentserweiterung und der Eintritt in neue Absatzmärkte eine langfristig auf Wachstum ausgerichtete Vertriebspolitik. Im Rahmen unserer Strategie haben wir darüber hinaus weitere umfassende Initiativen zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit definiert.“



Der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 ist auf der Investor Relations Website der Uzin Utz SE unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte abrufbar. Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026 werden voraussichtlich am 13. November 2026 veröffentlicht.



UZIN UTZ. YOUR FLOOR. OUR PASSION.

Der Komplettanbieter für Bodensysteme UZIN UTZ aus Ulm ist mit gut 1.500 Mitarbeitenden und einem Konzernumsatz von 505,1 Mio. Euro (2025) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt sowie unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit über 115 Jahren machen wir als Familienunternehmen die Welt der Böden zu unserer Berufung und unterstützen Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com

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