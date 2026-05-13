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13.05.2026 08:00:04

EQS-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026

EQS-News: UZIN UTZ SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026

13.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Uzin Utz Konzern konnte trotz den erheblichen geopolitischen Spannungen und den dadurch begründeten wirtschaftlichen Herausforderungen sowie eines schwachen Jahresauftakts in der Baubranche mit rückläufigen Aufträgen und Umsätzen seine Umsatzerlöse mit 132,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (124,1 Mio. EUR) um 6,6 % steigern.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 8,7 Mio. EUR um 14,2 % geringer aus als im Vorjahr (10,2 Mio. EUR). Belastend wirkten insbesondere höhere Rohstoff- und Verpackungspreise, gestiegene Logistikkosten infolge des starken Kraftstoffpreisanstiegs sowie eine erhöhte Personalaufwandsquote durch den gezielten Personalaufbau zur Realisierung der Wachstumsstrategie.

Die Quartalsmitteilung finden Sie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte

Kontakt:
Sandra Ruf
Head of Investor Relations
Telefon: +49 731 4097-416
E-Mail: sandra.ruf@uzin-utz.com

Stefanie Seeburger
Business Partner Investor Relations
Telefon: +49 731 4097-4737
E-Mail: stefanie.seeburger@uzin-utz.com

 

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Telefon: +49 (0)731 4097-0
Fax: +49 (0)731 4097-0
E-Mail: de@uzin-utz.com
Internet: https://de.uzin-utz.com/
ISIN: DE0007551509
WKN: 755150
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2326528

 
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2326528  13.05.2026 CET/CEST

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