EQS-News: Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



26.02.2026 / 08:52 CET/CEST

Der Uzin Utz Konzern erzielt Rekordumsatzerlöse von über 500 Mio. Euro und erreicht das in der Strategie PASSION 2025 festgelegte Ziel für die EBIT-Marge.

Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme mit Sitz in Ulm, übertrifft erstmals die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro. Der vorläufige Konzernumsatz beläuft sich auf 505,1 Mio. Euro und stieg damit um 6,1 % gegenüber dem Vorjahr (476,0 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt 40,4 Mio. Euro und ist somit leicht unter dem Vorjahreswert (42,8 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,0 % in 2025. Entgegen der Prognose im Konzernlagebericht 2024 wird der operative Cashflow voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen, was zum größten Teil auf den Anstieg der Vorräte und Forderungen zurückzuführen ist.

Die finalen Finanzkennzahlen und der Geschäftsbericht 2025 werden nach Feststellung des Jahresabschlusses der Uzin Utz SE sowie der Billigung des Konzernabschlusses planmäßig am 31. März 2026 unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2025 stabilisierte sich die Entwicklung der Baubranche in den für den Konzern relevanten Absatzmärkten, was die Umsatzentwicklung von Uzin Utz positiv beeinflusste. Dennoch verzeichneten der Kernmarkt Deutschland und die Wachstumsmärkte USA und Frankreich negative Wachstumsraten. Die Inflation ging in den G20-Staaten zurück, Zinssenkungen der EZB und ein umfangreiches Investitionspaket der Bundesregierung stützten die Konjunktur und die Baubranche. Negative Währungskurseffekte beim US-Dollar und die US-Zollpolitik wirkten sich ergebnismindernd für den Konzern aus.