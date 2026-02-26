UZIN UTZ Aktie

WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509

26.02.2026 08:52:54

EQS-News: Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: UZIN UTZ SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis
Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

26.02.2026 / 08:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Uzin Utz SE: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Der Uzin Utz Konzern erzielt Rekordumsatzerlöse von über 500 Mio. Euro und erreicht das in der Strategie PASSION 2025 festgelegte Ziel für die EBIT-Marge.

Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme mit Sitz in Ulm, übertrifft erstmals die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro. Der vorläufige Konzernumsatz beläuft sich auf 505,1 Mio. Euro und stieg damit um 6,1 % gegenüber dem Vorjahr (476,0 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt 40,4 Mio. Euro und ist somit leicht unter dem Vorjahreswert (42,8 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,0 % in 2025. Entgegen der Prognose im Konzernlagebericht 2024 wird der operative Cashflow voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen, was zum größten Teil auf den Anstieg der Vorräte und Forderungen zurückzuführen ist.

Die finalen Finanzkennzahlen und der Geschäftsbericht 2025 werden nach Feststellung des Jahresabschlusses der Uzin Utz SE sowie der Billigung des Konzernabschlusses planmäßig am 31. März 2026 unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2025 stabilisierte sich die Entwicklung der Baubranche in den für den Konzern relevanten Absatzmärkten, was die Umsatzentwicklung von Uzin Utz positiv beeinflusste. Dennoch verzeichneten der Kernmarkt Deutschland und die Wachstumsmärkte USA und Frankreich negative Wachstumsraten. Die Inflation ging in den G20-Staaten zurück, Zinssenkungen der EZB und ein umfangreiches Investitionspaket der Bundesregierung stützten die Konjunktur und die Baubranche. Negative Währungskurseffekte beim US-Dollar und die US-Zollpolitik wirkten sich ergebnismindernd für den Konzern aus.


26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Telefon: +49 (0)731 4097-0
Fax: +49 (0)731 4097-0
E-Mail: de@uzin-utz.com
Internet: https://de.uzin-utz.com/
ISIN: DE0007551509
WKN: 755150
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281898

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281898  26.02.2026 CET/CEST

UZIN UTZ AG

UZIN UTZ AG 81,00 1,25% UZIN UTZ AG

