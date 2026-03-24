Value-Holdings Aktie
WKN: 760040 / ISIN: DE0007600405
|
24.03.2026 11:10:04
EQS-News: VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025
|
EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025
Die Value-Holdings AG hat im Geschäftsjahr 2025 gemäß vorläufigen, ungeprüften Zahlen einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahreswert von 0,8 Mio. EUR. Zur Ergebnissteigerung haben sowohl höhere realisierte Kursgewinne als auch höhere Dividenden- und Beteiligungserträge beigetragen.
Der Nettoinventarwert (NAV) der Value-Holdings AG ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 23,1 % auf 8,48 EUR je Aktie gestiegen. Das Portfolio konnte damit der guten Entwicklung deutscher Aktien folgen, die gemessen am Dax um 23,0 % gestiegen sind. Dieser Zuwachs des NAV ist sehr erfreulich, da ein Großteil der Portfoliounternehmen den deutschen Nebenwerten zuzuordnen ist, die sich gemessen am Scale 30 Index mit einem Plus von 11,7 % nur unterdurchschnittlich entwickelt haben.
Die Hauptversammlung der Value-Holdings AG wird am Mittwoch, den 17. Juni 2026 um 10:00 Uhr als Präsenzversammlung in Augsburg stattfinden. Aufgrund des guten Jahresergebnisses werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer auf 0,05 EUR pro Aktie erhöhten Dividende vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 25 %. Der ausführliche Geschäftsbericht 2025 wird voraussichtlich im Mai 2026 veröffentlicht.
Georg Geiger, Vorstand
Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg
Tel. 0821-575394
Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen insbesondere die Value-Holdings Capital Partners AG und die Value-Holdings International AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.
Die Value-Holdings International AG fokussiert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen, Family Offices und einkommensorientierten Investoren. Dabei basiert die Investmentstrategie konsequent auf der Value-Investing-Philosophie, allerdings mit einem besonderen Augenmerk auf die Dividendenpolitik der Portfoliounternehmen. Die von der VHI seit 2011 umgesetzte verlässliche Ausschüttungspolitik wird den Bedürfnissen der größten Aktionäre wie Stiftungen und Family Offices gerecht, die mit den Zuflüssen aus den Dividendenzahlungen ihren Stiftungsaufgaben oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen können.
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Value-Holdings Aktiengesellschaft
|Bahnhofstraße 30
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|0821-575394
|Fax:
|0821-574575
|E-Mail:
|info@value-holdings.de
|Internet:
|www.value-holdings.de
|ISIN:
|DE0007600405
|WKN:
|760040
|Börsen:
|Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2296738
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2296738 24.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Value-Holdings AG
|
24.03.26
|EQS-News: VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 (EQS Group)
Analysen zu Value-Holdings AG
Aktien in diesem Artikel
|Value-Holdings AG
|7,15
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.