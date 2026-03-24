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24.03.2026 11:10:04

EQS-News: VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025

EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025

24.03.2026 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VALUE-HOLDINGS AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025

Die Value-Holdings AG hat im Geschäftsjahr 2025 gemäß vorläufigen, ungeprüften Zahlen einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahreswert von 0,8 Mio. EUR. Zur Ergebnissteigerung haben sowohl höhere realisierte Kursgewinne als auch höhere Dividenden- und Beteiligungserträge beigetragen.

Der Nettoinventarwert (NAV) der Value-Holdings AG ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 23,1 % auf 8,48 EUR je Aktie gestiegen. Das Portfolio konnte damit der guten Entwicklung deutscher Aktien folgen, die gemessen am Dax um 23,0 % gestiegen sind. Dieser Zuwachs des NAV ist sehr erfreulich, da ein Großteil der Portfoliounternehmen den deutschen Nebenwerten zuzuordnen ist, die sich gemessen am Scale 30 Index mit einem Plus von 11,7 % nur unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Die Hauptversammlung der Value-Holdings AG wird am Mittwoch, den 17. Juni 2026 um 10:00 Uhr als Präsenzversammlung in Augsburg stattfinden. Aufgrund des guten Jahresergebnisses werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer auf 0,05 EUR pro Aktie erhöhten Dividende vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 25 %. Der ausführliche Geschäftsbericht 2025 wird voraussichtlich im Mai 2026 veröffentlicht.


Kontakt: Value-Holdings AG

Georg Geiger, Vorstand

Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg

Tel. 0821-575394

 

Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen insbesondere die Value-Holdings Capital Partners AG und die Value-Holdings International AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.

Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.

Die Value-Holdings International AG fokussiert sich auf die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen, Family Offices und einkommensorientierten Investoren. Dabei basiert die Investmentstrategie konsequent auf der Value-Investing-Philosophie, allerdings mit einem besonderen Augenmerk auf die Dividendenpolitik der Portfoliounternehmen. Die von der VHI seit 2011 umgesetzte verlässliche Ausschüttungspolitik wird den Bedürfnissen der größten Aktionäre wie Stiftungen und Family Offices gerecht, die mit den Zuflüssen aus den Dividendenzahlungen ihren Stiftungsaufgaben oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen können.

 


24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Value-Holdings Aktiengesellschaft
Bahnhofstraße 30
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821-575394
Fax: 0821-574575
E-Mail: info@value-holdings.de
Internet: www.value-holdings.de
ISIN: DE0007600405
WKN: 760040
Börsen: Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2296738

 
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2296738  24.03.2026 CET/CEST

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