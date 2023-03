EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft: Value-Holdings Deutschland Fund mit Refinitiv Lipper Award ausgezeichnet

EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fonds

Value-Holdings Aktiengesellschaft: Value-Holdings Deutschland Fund mit Refinitiv Lipper Award ausgezeichnet



24.03.2023 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 24. März 2023 - Am 21. März 2023 hat Refinitiv Lipper die Ergebnisse der Refinitiv Lipper Fund Awards für Deutschland bekannt gegeben. Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass der Value-Holdings Deutschland Fund (WKN A0B63E) den Lipper Fund Award in der Kategorie Aktien Deutschland über den Dreijahreszeitraum gewann und dementsprechend ausgezeichnet wurde.

Hierzu Robert Jenkins, Head of Research, Lipper, Refinitiv: The 2023 Refinitiv Lipper Fund Awards recognize those award winning managers who navigated their shareholders through the impacts of a global pandemic and then the perfect storm of economic shocks leading to generational Inflation pressure and global central bank interventions.

Prospects for potential recessionary forces taking hold and subdued returns across most major asset classes in 2023, highlights the need for adept stewardship of ones investments. Fund managers will need to guide their investors through these challenging times and position them favorably for the eventual recovery.

We applaud the 2023 Refinitiv Lipper Fund Award winners such as Value-Holdings Capital Partners AG for delivering outperformance and the accompanying comfort of consistency to investors portfolios through a cross-current of global economic disruptions.

Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren dabei auf dem Lipper Leader Rating für Consistent Return. Diese Bewertungen werden anhand einer Nutzenfunktion berechnet, die auf der effektiven Rendite über mehrere sich nicht überschneidende Zeiträume basiert. Aus Anlegersicht stellt die Berechnungsmethode sicher, dass die Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards Fonds sind, die im Vergleich zu einer Gruppe ähnlicher Fonds eine relativ hohe Beständigkeit und risikobereinigte Rendite aufweisen. Daher können Fonds, die einen Refinitiv Lipper Fund Award erhalten, am besten für Anleger geeignet sein, die Wert auf die jährliche Beständigkeit eines Fonds im Vergleich zu anderen Fonds einer bestimmten Vergleichsgruppe legen.

Die Lipper Fund Awards sind ein Schaufenster der Branchenführer, Visionäre und Einflussnehmer. Seit mehr als 30 Jahren und in über 17 Ländern weltweit werden mit diesen hoch angesehenen Auszeichnungen Fonds und Fondsmanagementfirmen geehrt, die sich durch eine konstant starke risikobereinigte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ausgezeichnet haben.

Für Rückfragen steht Ihnen Georg Geiger, Vorstand der Value-Holdings AG und verantwortlicher Fondsberater des Value-Holdings Deutschland Fund gerne unter +49-821-575394 bzw. g.geiger@value-holdings.de zur Verfügung.

Disclaimer

The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers. The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60, and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper.

Über die Value-Holdings AG:

Die Value-Holdings AG (WKN 760 040) ist eine Holdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG, die Value-Holdings International AG und die NABAG AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen. Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.