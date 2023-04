EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron-Tochter acardo baut die Zusammenarbeit mit budni aus

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation

Vectron Systems AG: Vectron-Tochter acardo baut die Zusammenarbeit mit budni aus



18.04.2023 / 12:00 CET/CEST

Münster, 18. April 2023: Die acardo group AG (acardo), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vectron Systems AG (Vectron), bringt zukünftig Coupons in die budni-app und übernimmt zusätzlich auch die Industrievermarktung.



Für erfolgreiche Handelsketten zählen die eigenen Apps mittlerweile zu den wichtigsten Marketingkanälen. Dabei stehen besonders Mehrwerte wie Rabatt-Coupons hoch im Kurs der zumeist jüngeren Nutzer und Nutzerinnen. Um die Ausspielung der Coupons in der budni-app zu realisieren, nutzt budni zukünftig einen speziellen Backend-Service (API des acardo Promotion Hubs), den acardo speziell für digitale Touchpoints entwickelt hat. Dieser ermöglicht die einfache Einbindung von Coupon-Aktionen in Apps und kümmert sich um die Ausspielung entsprechender Grafiken und Texte.



Der acardo Promotion Hub integriert sich dabei optimal in die Infrastruktur von budni, da bereits das Coupon Clearing und damit auch die Coupon-Einlösungen von acardo gemanagt wird. Die neue Funktion in der budni-app wurde im März 2023 gelauncht.



Die Vermarktung der App-Coupons an die Industrie wird dabei, so wie auch bei der EDEKA App, von acardo übernommen. Wir freuen uns, mit der budni-app ein weiteres Zugpferd in der digitalen Vermarktung zu haben, sagt Christoph Thye, Vorstandsvorsitzender der acardo group AG.

Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo group AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg´s, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.



