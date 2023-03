EQS-News: Vectron Systems AG: Vectron zeigt Investoren Produktneuheiten auf der Messe Internorga

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges

02.03.2023

Interessierte können sich auf dem Vectron-Messestand ein Bild von den neuen Produkten machen. Gezeigt werden diverse neue digitale Produkte, die nun kurzfristig auf den Markt kommen sollen, z. B. eine neue Inhouse Ordering-Lösung, die auch das Bezahlen am Tisch mit dem eigenen Smartphone ermöglicht sowie eine Schnittstelle zum Lieferdienst Lieferando.



Außerdem wird gezeigt, wie Gastronomen und Lieferanten (z. B. Brauereien) mithilfe von Digital Marketing Maßnahmen der neuen Tochtergesellschaft acardo Neukunden gewinnen.



Da die neuen Produkte wichtige Bausteine für das zukünftige Wachstum der Vectron Systems AG sind, bietet die Gesellschaft am Montag, den 13. März 2023 von 11 Uhr bis 15 Uhr

in Halle A2, Stand 133

interessierten Investoren einen Besuch auf dem Messestand an. Sie können sich vor Ort über Produktneuheiten und Trends informieren. Um einen reibungslosen Ablauf zu organisieren, müssen sich Interessierte im Vorfeld unter

Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA , Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg´s, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.

Kontakt:



Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 (0) 2983 908121

Mob: +49 (0) 170 2939080

