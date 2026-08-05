Vedere Holdings Aktie

Vedere Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419EU / ISIN: GB00BRJS8211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 14:30:04

EQS-News: Vedere Holdings plc gibt Wechsel im Vorstand und im Amt der Gesellschaftssekretärin bekannt

EQS-News: Vedere Holdings PLC / Schlagwort(e): Personalie
Vedere Holdings plc gibt Wechsel im Vorstand und im Amt der Gesellschaftssekretärin bekannt

05.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

London, 5. August 2026 – Die Vedere Holdings plc („Vedere“), eine auf Investitionen in den Bildungs- und Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass Marisa Agrasut von ihren Funktionen als Non-Executive Director und Company Secretary zurückgetreten ist. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Claire Reid ernannt.

Der Vorstand möchte Marisa seinen aufrichtigen Dank für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen aussprechen. Mit ihrer Arbeit hat sie Vedere in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung unterstützt. Der Vorstand wünscht ihr für ihre zukünftigen beruflichen und persönlichen Vorhaben weiterhin viel Erfolg.

Claire Reid tritt Vedere als Non-Executive Director und Company Secretary bei und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investment, Corporate Governance und strategische Unternehmensentwicklung. Dank ihrer Erfahrung in der Unterstützung wachstumsorientierter Unternehmen sowie ihrer Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensstrategie wird sie einen wertvollen Beitrag leisten, während Vedere seine langfristigen Ziele weiterverfolgt.

Victoria Sylvester, CEO der Vedere Holdings plc, kommentierte die Ernennung wie folgt:

„Wir freuen uns sehr, Claire im Vorstand von Vedere willkommen zu heißen. Ihre unternehmerische Perspektive, ihre Expertise im Bereich Corporate Governance sowie ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ambitionierten Unternehmen machen sie zu einer ausgezeichneten Verstärkung für Vedere. Wir sind überzeugt, dass ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten unser Unternehmen weiter stärken und dazu beitragen werden, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Gleichzeitig möchten wir Marisa herzlich für ihren engagierten Einsatz danken und wünschen ihr für ihre zukünftigen Vorhaben alles Gute.“

Über die Vedere Holdings plc

Die 2024 gegründete Vedere Holdings plc verfolgt das Ziel, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitssektor aufzubauen und zu erwerben, die den Grundwerten des Unternehmens entsprechen: menschenzentrierte Innovation, ökologische Verantwortung und nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. Vedere unterstützt Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein skalierbares und werteorientiertes Wachstum anstreben.

www.vederegroup.com

 

Kontakte für Investor Relations und Medienanfragen

E-Mail: pr@financialmedia.group

Franziska Grobler
Financial Media Group

 

This information is provided by Reach, the non-regulatory press release distribution service of RNS, part of the London Stock Exchange. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.


05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vedere Holdings PLC
Acacia House, Trentham Business Quarter, Bellringer Road
ST4 8GB Stoke on Trent
Großbritannien
Telefon: +44 7595220470
Internet: vederegroup.com
ISIN: GB00BRJS8211
WKN: A419EU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
LEI Code: 213800OKXXVN1E6HSP25
EQS News ID: 2378002

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378002  05.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vedere Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Vedere Holdings PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vedere Holdings PLC Registered Shs 4,36 -12,80% Vedere Holdings PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen