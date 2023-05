EQS-News: Veganz Group AG: Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Quartals-/Zwischenmitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz der Veganz Group AG

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 sowie der Quartalsmitteilung Q1 2023



(Berlin, 3. Mai 2023) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Moritz Möller (CMO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 sowie der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023 am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 10:00 Uhr ein. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/Y36gIExHoxa1



Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten.



Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter:

https://www.webcast-eqs.com/veganz-fy22-q1-2023/no-audio



Sollten Sie der Konferenz ausschließlich als Zuhörer folgen wollen, finden Sie am Berichtstag sowohl den Audio Live-Webcast als auch die Präsentation zum Download unter folgendem Link:

https://ir.veganz.de/publikationen/



Dort haben Sie im Laufe des Berichtstages zudem die Möglichkeit, ein mit der Präsentation synchronisiertes Audio-Replay abzurufen.



Die Konferenzsprache ist Englisch.



Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) Gut für dich, besser für alle ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 28.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Kontakt:

Veganz Group AG

Vanina Hoffmann

Head of Investor Relations

T: +49 (0)170 6837016

vanina.hoffmann@veganz.de

