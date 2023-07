EQS-News: Veganz Group AG startet innovative 2D-Druck-Produktion der Milchalternative Mililk

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Berlin, 15. Juni 2023 Veganz, der führende Anbieter von veganen Lebensmitteln, startet die Produktion seines nächsten innovativen Produktes am neuen Produktionsstandort in Ludwigsfelde: Mililk. In einem revolutionären 2D-Druckverfahren wird zunächst eine Hafermilchalternative als Blatt in DIN A4 Größe gedruckt. 10 dieser DIN A4 Sheets ergeben 10 Liter Hafermilch, die so ganz einfach und günstig per Brief mit der Post verschickt werden können. Zu Hause oder in der Gastronomie im Mixer mit Wasser vermischt, entsteht so eine hochwertige Hafermilch in Barista Qualität. Dank des nachhaltigen Druckverfahrens werden dadurch ca. 88% Verpackungsmaterialien/Lagervolumen und mindestens 80% Gewicht eingespart, was sich sehr positiv auf die CO2 Bilanz auswirkt. Gleichzeitig ist das Produkt deutlich länger haltbar und kann gut auf die jeweiligen Bedürfnisse portioniert werden, was der Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt. Ab sofort kann das Produkt auf www.mililk.com vorbestellt werden. Eine Palette gedruckte Mililk entspricht 9 Paletten konventionelle Milch oder Milchalternativen. Das Produkt ist Clean Label, ohne Zuckerzusatz und Glutenfrei. Bereits jetzt ist Mililk im Profifußball beim mehrmaligen DFB Pokalsieger RB Leipzig im professionellen Umfeld im Einsatz. Die Auslieferung der ersten Bestellungen für Endkonsumenten erfolgt ab dem 14.8.2023. Horeca Kunden können das Produkt bereits online nach Registrierung bestellen und erhalten es direkt geliefert. Der Start im Einzelhandel ist für das 4. Quartal geplant. (Vergleichszahlen Umweltfreundlichkeit) In unter 12 Monaten haben wir mit viel Leidenschaft ein Innovationsprodukt zur Marktreife gebracht, mit dem wir erneut die Lebensmittelindustrie nachhaltig verändern werden. Unser Fokus dabei: Liebe fürs Klima, denn darauf zahlt das Produkt maximal ein , so Veganz CEO Jan Bredack. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) Gut für dich, besser für alle ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte aller europäischen Länder und über 28.000 Verkaufsstellen (Points of Sale, POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem exklusiven Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 30 2936378 172

