EQS-News: Veganz Group AG: VEGANZ MIT SIGNIFIKANTER ERGEBNISVERBESSERUNG IM ERSTEN HALBJAHR 2023

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Veganz Group AG: VEGANZ MIT SIGNIFIKANTER ERGEBNISVERBESSERUNG IM ERSTEN HALBJAHR 2023



28.09.2023 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



(Berlin, 28. September 2023) VEGANZ GROUP AG: VEGANZ MIT SIGNIFIKANTER ERGEBNISVERBESSERUNG IM ERSTEN HALBJAHR 2023 28.09.2023 / 07:35 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veganz mit signifikanter Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2023 Umsatzsteigerung in den Kernkategorien Umsatzrückgang durch strategische Sortiments- und Kundenportfoliobereinigung Rohertragsmarge und Ergebnis deutlich verbessert Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm entfaltet nun sichtbar Wirkung Deutschland bleibt wichtigster Absatzmarkt Auf- und Ausbau der Eigenproduktion schreitet planmäßig voran Umsatzsteigerung und weitere Verbesserung der Profitabilität für das Jahr 2024 (Berlin, 28. September 2023) Die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, konnte im ersten Halbjahr 2023 trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche und der fortgesetzten Kaufzurückhaltung der Konsument:innen nach Sortimentsbereinigungen den Umsatz in den verbliebenen Kernkategorien um 5% steigern. Der unbereinigte Gesamtumsatz der Veganz Group AG lag im ersten Halbjahr 2023 bei 9,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro). Grund dieser Umsatzdifferenz ist die Sortimentsbereinigung und Kundenoptimierung zugunsten der Profitabilität, die zur Auslistung einzelner Produkte bzw. Aufgabe ganzer Produktkategorien (u.a. vegetarische TK Pizza) und Optimierung des Kundenportfolios und damit zu bewusst herbeigeführten Umsatzeinbußen führte. Umsatzsteigerung im Discountgeschäft Im ersten Halbjahr 2023 machte der Lebensmitteleinzelhandel mit 59 Prozent (Vorjahr: 68 Prozent) weiterhin den größten Anteil vom Umsatz aus. Das Drogeriegeschäft lag mit 30 Prozent an zweiter Stelle (Vorjahr: 24 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ohne Aktionsgeschäft zeigte das deutsche Discountgeschäft mit einem Anteil von 5 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023 eine erfreuliche Umsatzrückkehr (Vorjahr: kein Umsatz). Der Vertriebskanal Food Service erreichte im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatzanteil von 6 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent). in Mio. Euro H1 2023 H1 2022 Lebensmitteleinzelhandel 5,4 7,8 Drogerie 2,7 2,8 Discount 0,5 - Food Service 0,5 0,9 Summe 9,1 11,5 Deutschland bleibt wichtigster Absatzmarkt Mit einem Umsatzanteil von 90 Prozent war die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch in den ersten sechs Monaten 2023 der wichtigste Absatzmarkt (Vorjahr: 92 Prozent). Dabei blieb Deutschland mit 71 Prozent der größte Einzelmarkt, auf dem nach wie vor der stärkste Fokus liegt (Vorjahr: 81 Prozent). Mit 10 Prozent lag der Umsatzanteil im sonstigen Europa leicht über Vorjahresniveau (Vorjahr: 8 Prozent). in Mio. Euro H1 2023 H1 2022 DACH 8,2 10,5 Sonstiges Europa 0,9 1,0 Sonstiges Ausland 0,0 0,0 Summe 9,1 11,5 Rohertragsmarge und Ergebnis verbessert Die Rohertragsmarge der Veganz Group AG stieg im ersten Halbjahr 2023 weiter im Wesentlichen aufgrund eines verbesserten Produktmixes und Optimierung des Kundenportfolios auf 33,8 Prozent (Vorjahr: 28,1 Prozent). Bei auf 0,7 Mio. Euro gesunkenen Marketingkosten (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) verbesserten sich EBITDA und Periodenfehlbetrag trotz des Umsatzrückgangs insbesondere im Zuge der ergriffenen Maßnahmen des Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramms auf minus 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: minus 5,8 Mio. Euro) beziehungsweise minus 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: minus 6,8 Mio. Euro). Die Nettoliquidität lag am 30.Juni 2023 bei minus 2,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro), berücksichtigt jedoch auch die langfristigen Finanzverbindlichkeiten. Ohne die Einbeziehung der Anleihe und des Crowd Funding lag die Nettoliquidität entsprechend bei 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,3 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erreichte 40,6 Prozent (31. Dezember 2022: 46,5 Prozent). Konzentration auf Innovation und Nachhaltigkeit Im 1. Halbjahr 2023 nahm Veganz seine neue Produktionsstätte in Ludwigsfelde in Betrieb, und startete die Produktion der neuen, innovativen pflanzlichen Milchalternativen Mililk® im patentierten 2D-Druckverfahren. Im 2. Halbjahr werden die Produktionskapazitäten für Mililk® erweitert und zum Ende des Jahres wird die Produktionslinie zur Herstellung der pflanzlichen Fleischalternativen auf Erbsenbasis (Textured Vegetable Protein, TVP) in Betrieb genommen. Für beide am neuen Standort in Ludwigsfelde produzierten Produkte besteht eine hohe Nachfrage und insbesondere für Mililk® sind die geschaffenen Produktionskapazitäten bereits ausgeschöpft. Unsere konsequente Konzentration auf Profitabilität, Innovation und Nachhaltigkeit zeigen im schwierigen Makroökonomischen Marktumfeld weiter Wirkung, sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG. Der erfolgreiche liquiditätsschonende Aufbau unserer Produktionsstätte für unser nachhaltiges Innovationsprodukt Mililk® konnte auch Dank unseres Maßnahmenprogramms sehr schnell und effizient umgesetzt werden. Ebenfalls erhielt die Veganz Group AG im ersten Halbjahr erfolgreich die B Corp. Zertifizierung. Die unabhängige Zertifizierung des B Lab erfolgt über einen rigorosen und holistischen Zertifizierungsprozess in den fünf Wirkungsfeldern Unternehmensführung, Mitarbeiter, Kunden, Umwelt und Gemeinschaft. Veganz Leitgedanke ein soziales und nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln, um die Gemeinschaft zu stärken, den sozialen Zusammenhalt zu sichern und dem Klimawandel zu begegnen, hält nun auch unabhängigen Kriterien stand. Aufgrund des umfangreichen Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramms, der Sortimentsbereinigungen, der Optimierung des Kundenportfolios und des Ausbaus der Eigenproduktion mit dem Start der Produktion am Standort Ludwigsfelde geht das Unternehmen von einem gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserten EBITDA aus (Vorjahr: -12,3 Mio. Euro). Steigerung der Umsätze und Verbesserung der Profitabilität in 2024 Auf Basis der in den letzten Monaten geschaffenen gesunden Kostenstrukturen und dem Produktionsanlauf bzw. Hochlauf unserer in Eigenproduktion hergestellten Produkte Mililk®, Cashewbert®, Bluebert® sowie die Fleisch- und Fischalternativen, plant die Veganz Group AG eine Steigerung ihrer Umsätze ggü. 2023 und eine weitere Verbesserung der Profitabilität in 2024. Insbesondere die Vereinbarungen mit Kunden zur Abnahme unserer Mililk® Produkte, lasten die neue Produktion in Ludwigsfelde bereits zu 100% aus und es werden bereits weitere Produktionskapazitäten geschaffen. in Mio. Euro H1 2023 H1 2022 Umsatz 9,1 11,5 Materialaufwand 6,0 8,3 Personalaufwand 1,9 2,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4,3 6,6 - Marketingkosten 0,7 2,0 - direkte Kosten 1,6 2,9 - indirekte Kosten 2,0 1,7 EBITDA -3,1 -5,8 Periodenfehlbetrag -4,2 -6,8 Rohertragsmarge (in %) 33,8 28,1 Nettoliquidität1,2 -2,7 0,5 Eigenkapitalquote (in %)2 40,6 46,5 1 Inkl. langfristiger Finanzverbindlichkeiten, d.h. 10 Mio. Euro Anleihe fällig Februar 2025 und 2 Mio. Euro Crowd Funding kündbar Dezember 2023 2 Vorjahreswerte zum Stichtag 31. Dezember 2022 Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) Gut für dich, besser für alle ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie . Kontakt: Veganz Group AG Massimo Garau CFO T: +49 (0)151 46569362 ir@veganz.de

28.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com