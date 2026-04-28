EQS-News: Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

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Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy: Dirk Brüse scheidet als CCO aus.



28.04.2026 / 19:15 CET/CEST

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Veränderung im Vorstand von Redcare Pharmacy:

Dirk Brüse scheidet als CCO aus.

Sevenum, die Niederlande, 28. April 2026. Dirk Brüse, Chief Commercial Officer (CCO) von Redcare Pharmacy, hat sein Amt aus persönlichen Gründen zum heutigen Tag niedergelegt. Er wird dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.

Michael Köhler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen im Jahr 2017 hat Dirk in verschiedenen Führungsrollen die Entwicklung von Redcare Pharmacy maßgeblich geprägt. Mit seiner E-Commerce- und Marketingexpertise hat er eine zentrale Rolle für den kommerziellen Erfolg des Unternehmens sowie für dessen Markenpositionierung und Kundenansprache gespielt. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich ihm für seine Loyalität und sein Engagement.“

Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits eingeleitet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt CEO Olaf Heinrich den Verantwortungsbereich des CCO.

Dirk Brüse ergänzt: „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei Redcare Pharmacy für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vielen Jahren. Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit und für all das, was wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ich wünsche Redcare Pharmacy alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

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Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Pilsen, Settala (Mailand), Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 14,2 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.