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10.09.2026 16:10:23

EQS-News: Veränderung in der Geschäftsführung

EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung in der Geschäftsführung

10.09.2026 / 16:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 10. September 2026

 
Veränderung in der Geschäftsführung

Unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Thorsten Commichau, hat aus privaten Gründen den Wunsch geäußert, seinen Vorstandsdienstvertrag vorzeitig zu beenden und mit dem Aufsichtsrat einen Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 01.10.2026 abgeschlossen. Herr Commichau ist seit 26 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Gesellschaft tätig und wurde am 01.01.2006 als Mitglied des Vorstands bestellt.

Herr Commichau hat seit dem Jahr 2000 maßgeblich den gesamten Aufbau und die Weiterentwicklung der heutigen Tradegate Berlin Stock Exchange verantwortet. Die Gesellschaft ist ihm zu höchsten Dank verpflichtet.

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.10.2026 verstärkt Herr Andreas Adam als Generalbevollmächtigter und Chief Technology Officer das Team der Tradegate AG.  Herr Adam verfügt über eine langjährige Berufserfahrung als CIO oder CTO mit Branchenbezug zur Tradegate AG und war zuletzt fünf Jahre als CIO für die SCHUFA Holding AG tätig.

 

 

Über die Tradegate AG

Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin. Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Tätigkeit als Market Specialist für über vierzehntausend Wertpapiergattungen (Aktien, ETPs und Derivate) an der Tradegate Berlin Stock Exchange, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisiert ist, sowie an weiteren Börsen in Europa. Mit der App tradegate.direct ermöglicht die Tradegate AG Privatanlegern den direkten, kostenfreien Handel an der Tradegate BSX. Darüber hinaus emittiert sie strukturierte Produkte und betreibt unter der Marke Berliner Effektenbank exklusives Private Banking.

 

 

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de


10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tradegate AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89 606 144
Fax: +49 (0)30 89 606 134
E-Mail: htimm@tradegate.de
Internet: www.tradegate.ag
ISIN: DE0005216907
WKN: 521690
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299007BIE0JSIBS4K52
EQS News ID: 2397554

 
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2397554  10.09.2026 CET/CEST

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