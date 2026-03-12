ABO Energy Aktie
WKN DE: 576002 / ISIN: DE0005760029
|
12.03.2026 10:07:53
EQS-News: Veränderung in der Geschäftsführung der ABO Energy
|
EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie
Die Komplementärgesellschafter der ABO Energy haben eine Veränderung in der Geschäftsführung beschlossen. Alexander Reinicke, bislang Finanzgeschäftsführer, ist ab sofort nicht mehr Teil der Geschäftsführung. Seine Verantwortungsbereiche werden mit sofortiger Wirkung interimistisch innerhalb des bestehenden Führungsteams aufgeteilt.
Alexander Reinicke blickt auf eine zwanzigjährige Karriere bei ABO Energy zurück. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen wurde er 2022 in den Vorstand berufen und fungierte seit dem Formwechsel zur KGaA im Jahr 2024 als Geschäftsführer.
„Alexander Reinicke hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg große Verdienste um das Unternehmen erworben. Besonders in herausfordernden Zeiten hat er mit hohem persönlichem Einsatz und seiner Expertise maßgeblich zur Entwicklung der ABO Energy beigetragen. Wir danken ihm ausdrücklich für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute“, sagte Dr. Jochen Ahn, einer der beiden Gründer und Komplementärgesellschafter des Unternehmens.
Die Geschäftsführung betont, dass das operative Geschäft von der Veränderung unberührt bleibt. Sanierung und strategische Neuausrichtung schreiten unvermindert voran.
12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)611 26 765 0
|Fax:
|+49 (0)611 26 765 5199
|E-Mail:
|presse@aboenergy.com
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|ISIN:
|DE0005760029, DE000A3829F5
|WKN:
|576002, A3829F
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2290368
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2290368 12.03.2026 CET/CEST
