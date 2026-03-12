ABO Energy Aktie

WKN DE: 576002 / ISIN: DE0005760029

12.03.2026 10:07:53

EQS-News: Veränderung in der Geschäftsführung der ABO Energy

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung in der Geschäftsführung der ABO Energy

12.03.2026 / 10:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Komplementärgesellschafter der ABO Energy haben eine Veränderung in der Geschäftsführung beschlossen. Alexander Reinicke, bislang Finanzgeschäftsführer, ist ab sofort nicht mehr Teil der Geschäftsführung. Seine Verantwortungsbereiche werden mit sofortiger Wirkung interimistisch innerhalb des bestehenden Führungsteams aufgeteilt.

Alexander Reinicke blickt auf eine zwanzigjährige Karriere bei ABO Energy zurück. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen wurde er 2022 in den Vorstand berufen und fungierte seit dem Formwechsel zur KGaA im Jahr 2024 als Geschäftsführer.

„Alexander Reinicke hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg große Verdienste um das Unternehmen erworben. Besonders in herausfordernden Zeiten hat er mit hohem persönlichem Einsatz und seiner Expertise maßgeblich zur Entwicklung der ABO Energy beigetragen. Wir danken ihm ausdrücklich für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute“, sagte Dr. Jochen Ahn, einer der beiden Gründer und Komplementärgesellschafter des Unternehmens.

Die Geschäftsführung betont, dass das operative Geschäft von der Veränderung unberührt bleibt. Sanierung und strategische Neuausrichtung schreiten unvermindert voran.


12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2290368

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290368  12.03.2026 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

