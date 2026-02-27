EQS-News: Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG



27.02.2026 / 16:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Andreas Schick verlässt Schaeffler AG zum 31. März 2026 auf eigenen Wunsch

Dr. Jochen Schröder mit Wirkung zum 1. April 2026 zum Nachfolger bestellt

Rémy Triouleyre folgt Dr. Schröder als Regional CEO Europa

Dr. Xiangbin Chen wird zum 1. Januar 2027 Nachfolger von Dr. Yilin Zhang, Regional CEO Greater China

Herzogenaurach | 27. Februar 2026 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Schröder (54) mit Wirkung zum 1. April 2026 als Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf (Chief Operating Officer, COO) und Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG berufen. Er folgt in dieser Funktion auf Andreas Schick (55), der das Unternehmen, wie bereits am 28. September 2025 kommuniziert, auf eigenen Wunsch zum 31. März 2026 verlässt. Zugleich hat der Aufsichtsrat beschlossen, perspektivisch das Ressort des Vorstands für Forschung und Entwicklung (CTO) mit dem des Vorstands Produktion, Supply Chain Management und Einkauf (COO) zusammenzuführen und so den Vorstand zu verkleinern und Effizienzpotentiale zu realisieren.

Dr. Jochen Schröder kam im Jahr 2018 zu Schaeffler, wo er zunächst die Leitung des neuen Unternehmensbereichs E-Mobilität übernahm. Seit Oktober 2024 ist er Regional CEO Europa und Mitglied des Executive Board der Schaeffler AG. Zuvor war er seit 2016 bei Valeo-Siemens eAutomotive als CTO tätig. Er begann seine Karriere bei der BMW AG im Bereich Getriebeentwicklung und hatte im Bereich Elektrifizierung des Antriebsstrangs bis 2016 verschiedene Führungspositionen inne. Dr. Jochen Schröder hat Elektrotechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg studiert und wurde dort 2001 im Bereich der Regelungstechnik promoviert.

Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG, sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Herrn Dr. Jochen Schröder einen kompetenten und erfahrenen Kollegen aus dem eigenen Hause für die Nachfolge von Herrn Schick gewinnen konnten. Dr. Jochen Schröder hat bei Schaeffler vor der Übernahme von Vitesco maßgeblich den Aufbau des Unternehmensbereichs E-Mobilität gestaltet und ist durch seine Tätigkeit als Regional CEO Europa bestens mit dem Geschäft der Schaeffler Gruppe und ihren vier Sparten vertraut. Auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats bedanke ich mich sehr herzlich bei Herrn Andreas Schick, der in seinen mehr als 30 Jahren bei Schaeffler in unterschiedlichen Aufgaben maßgeblich dazu beigetragen hat, die Schaeffler Gruppe zu dem erfolgreichen Unternehmen zu machen, das es heute ist. Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm beruflich und privat alles Gute.“

Nachfolger von Dr. Jochen Schröder in seiner Funktion als Regional CEO Europa wird Rémy Triouleyre (48), der bisher die Subregion Frankreich geleitet hat und zugleich als Global Key Account Manager die globale Kundenverantwortung für die Stellantis Gruppe innehatte.

Rémy Triouleyre kam im Jahr 2004 zur Schaeffler Gruppe, wo er seitdem verschiedene Positionen im Global Key Account Management für französische und weitere Automobilhersteller und Automobilzulieferer verantwortet hat, unter anderem auch in Japan. Er begann seine Karriere 2001 bei Bosch in Bühl und wechselte später zu Atamec in Frankreich. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur hat einen in Frankreich erworbenen Master-Abschluss im Bereich Internationale Handelsfinanzierung.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Schaeffler AG beschlossen, dass Dr. Xiangbin Chen (44) zum 1. Januar 2027 die Rolle des Regional CEO Greater China übernehmen wird. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Yilin Zhang an, der zum Ende des Jahres 2026 plangemäß in den Ruhestand gehen wird.

Dr. Xiangbin Chen leitet seit dem 1. November 2024 die Sparte E-Mobility in der Region Greater China und verantwortet zudem das Global Key Account Management in der Region. Zuvor war er seit dem 1. Januar 2022 Leiter der Sparte Automotive Technologies in Greater China. Dr. Chen begann seine Karriere bei Schaeffler im Jahr 2006 als Test-Ingenieur im Bereich Kupplungen in Bühl. In den folgenden Jahren hatte er in der Region Greater China verschiedene technische und leitende Positionen inne, unter anderem im Bereich Getriebesysteme und später als Leiter der Einheit für Motorsysteme. Dr. Chen schloss 2006 ein Master-Studium in Maschinenbau ab. Er ist promovierter Maschinenbau-Ingenieur der Universität Tongji in Shanghai.

„Die nunmehr eingeleiteten Personalveränderungen im Executive Board der Schaeffler Gruppe werden dazu beitragen, die Arbeit des Gremiums noch effizienter zu gestalten. Zugleich leiten wir mit den Veränderungen im Bereich der Regional CEOs den notwendigen Generationenwechsel ein, um so die Schaeffler Gruppe frühzeitig auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“, sagte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG.



