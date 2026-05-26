Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
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26.05.2026 13:33:33
EQS-News: Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG
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EQS-News: Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG
Dr. Maximilian Rothkopf, Chief Operating Officer (COO) der Hapag-Lloyd AG, wird aus dem Vorstand des Unternehmens zum 30. Juni 2026 im besten Einvernehmen ausscheiden. Er wird dem Unternehmen zur Sicherstellung einer erfolgreichen und nahtlosen Nachfolge für eine Übergangszeit beratend verbunden bleiben.
Dr. Rothkopf war zum 1. Mai 2019 zum Konzernvorstand bestellt worden und übernahm als COO zum 1. Juli 2019 die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft der Reederei. Über seine Nachfolge wird der Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.
„In den vergangenen sieben Jahren hat Dr. Rothkopf mit großem Engagement und Einsatz unter anderem dazu beigetragen, die Flotte der Hapag-Lloyd zu modernisieren und schrittweise zu dekarbonisieren. Dass Hapag-Lloyd heute über eine moderne Flotte von rund 300 Schiffen mit einer Kapazität von rund 2,5 Millionen TEU verfügt, ist auch sein Verdienst. Er trug maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und zur nachhaltigen Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit bei. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Rothkopf ausdrücklich für seinen Einsatz und die von großem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Beste“, so Karl Gernandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG.
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26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2333342 26.05.2026 CET/CEST
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