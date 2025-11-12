EQS-News: Verbio SE: Solider Jahresauftakt in Q1 2025/26; Prognose 2025/26 bekräftigt

EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Verbio SE: Solider Jahresauftakt in Q1 2025/26; Prognose 2025/26 bekräftigt



12.11.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Solider Jahresauftakt in Q1 2025/26; Prognose 2025/26 bekräftigt

Q1 2025/26 EBITDA liegt über dem vergleichbaren Vorjahres- und Vorquartal

Prognose für das GJ 2025/26 bekräftigt: Aktuelle Markterholung stärkt Prognose

Leipzig, 12. November 2025 – Verbio ist mit einer starken Ergebnisentwicklung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Verbios Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR 15,4 Mio. (Q1 2024/25: EUR -6,6 Mio.; Q4 2024/25: EUR -8,2 Mio.).

Der deutliche Anstieg im Jahresvergleich wurde von den Hauptsegmenten Bioethanol/Biomethan und Biodiesel getragen, was teilweise auf höhere Erträge aus Co-Produkten zurückzuführen ist. In Q1 2024/25 belasteten Wertänderungen finanzieller Vermögenswerte aufgrund des schwachen US-Dollars sowie Änderungen im beizulegenden Zeitwert offener Warentermingeschäfte das Ergebnis.

Der Zuwachs im Vergleich zu Q4 2024/25 resultierte überwiegend aus einer positiven Entwicklung im Bioethanol-/Biomethan-Segment, begünstigt durch verbesserte Spreads1 in Europa und Nordamerika sowie den Wegfall von Einmalbelastungen.

Das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) betrug EUR 0,1 Mio. (Q1 2024/25: EUR -21,5 Mio.). Das Periodenergebnis wird mit EUR -4,0 Mio. (Q1 2024/25: EUR -22,9 Mio.) ausgewiesen. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,06 (Q1 2024/25: EUR -0,36).

Im ersten Quartal investierte Verbio EUR 18,7 Mio. in Sachanlagen (Q1 2024/25: EUR 25,9 Mio.). Die Investitionen betrafen hauptsächlich die Anlagen zur Herstellung von Spezialchemikalien aus Rapsölmethylester (Biodiesel) in Deutschland und die Anlage in South Bend (IN, USA).

Die Nettofinanzverschuldung lag zum 30. September 2025 bei EUR 203,8 Mio. (30.06.2025: EUR 164,0 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 57,9 % (30.06.2025: 58,2 %). Die Entwicklung der Nettofinanzverschuldung entspricht den geplanten temporären Mittelabflüssen im Rahmen der Bestandsveränderung und des Investitionsprogramms.

Positive Impulse in beiden Hauptsegmenten; Segment Biodiesel liefert stabile Unterstützung

Im Segment Biodiesel erwirtschaftete Verbio im ersten Quartal 2025/26 einen Umsatz von EUR 244,1 Mio. (Q1 2024/25: EUR 197,1 Mio.). Maßgeblich für die Umsatzentwicklung waren bei stabilen Produktionsmengen die höheren Biodieselpreise und Umsatzerlöse für Co-Produkte. Darüber hinaus wurden im Vorjahresvergleichszeitraum die Absatzmengen in Kanada aufgrund der Vertragsgestaltung wirtschaftlich noch als Lohnverarbeitung erfasst. Durch die Neugestaltung der Verträge besteht keine Lohnverarbeitung mehr, sodass sich eine EBITDA-neutrale Erhöhung von Umsatzerlösen und Materialaufwand ergibt.

Das EBITDA betrug EUR 22,6 Mio. im ersten Quartal 2025/26 nach EUR 15,4 Mio. im ersten Quartal 2024/25 und EUR 20,8 Mio. im vierten Quartal 2024/25. Die Steigerung des EBITDA resultierte hauptsächlich aus einer verbesserten Bruttomarge.

Im Segment Bioethanol/Biomethan konnte der Umsatz dank gestiegener Produktions- und Absatzmengen sowie der Wiederbelebung der Nachfrage nach THG-Quoten gesteigert werden (Q1 2025/26: EUR 191,2 Mio.; Q1 2024/25: EUR 157,5 Mio.). Im Vergleich zum Vorquartal (Umsatz in Q4 2024/25: EUR 186,1 Mio.) gingen die Produktionsmengen von Bioethanol aufgrund von Instandhaltungsarbeiten in Europa zurück. Der Umsatz konnte durch höhere Ethanolpreise dennoch gesteigert werden.

Das EBITDA im Segment betrug im ersten Quartal EUR -9,5 Mio., verglichen mit EUR -21,5 Mio. im ersten Quartal 2024/25 und EUR -26,3 Mio. im vierten Quartal 2024/25. Der deutliche Ergebnisanstieg ist vor allem auf die positive Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen. Unterhalb der Bruttomarge wirkten sich der Wegfall außerordentlicher Aufwendungen im Quartalsvergleich sowie negative Einflüsse aus Wertänderungen finanzieller Vermögenswerte aufgrund des schwachen US-Dollars und Änderungen im beizulegenden Zeitwert offener Warentermingeschäfte im Vorjahresvergleich aus.

Das Segment Übrige, welches Verbios Logistik- und Handelsaktivitäten beinhaltet, weist ein EBITDA von EUR 2,3 Mio. (Q1 2024/25: EUR -0,4 Mio.; Q4 2024/25: EUR -2,7 Mio.) aus und spiegelt insbesondere die positive Entwicklung der Warentermingeschäfte wider.

Prognose bekräftigt: Marktumfeld erholt sich

Verbio bestätigt die mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 25. September 2025 kommunizierte Prognose: Der Vorstand geht davon aus, im Geschäftsjahr 2025/26 ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich zu erzielen. Er legt dabei historische Markt-Spreads1 zugrunde, die unterhalb der im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielten Spreads liegen, während er bei der Entwicklung der THG-Quotenpreise mit einer Erholung gegenüber dem Vorjahr rechnet. Es wird erwartet, dass das verbesserte Ergebnis sowie geringere Investitionen zu einer moderaten Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahr führen. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Auszahlungen und Einzahlungen, wird im Geschäftsjahresverlauf eine Überschreitung der stichtagsbezogen prognostizierten Nettofinanzverschuldung antizipiert.

Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der Verbio SE kommentiert: „Die Nachfrage nach Molekülen und der THG-Quote im Markt stimmt uns optimistisch. Insbesondere für Bioethanol bleibt der Markt eng. Auch wenn ein reguläres Inkrafttreten der RED-III-Umsetzung durch die mehrfachen Verzögerungen im Kabinett nicht mehr im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgen kann, gehen die Ministerien unverändert von einer rückwirkenden Anwendung aus. Es ist bereits ein neuer Entwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) an die Öffentlichkeit gelangt, den wir zunächst insgesamt positiv bewerten. Zudem gab es bereits eine ministerielle Verständigung darüber, dass die Doppelanrechenbarkeit wegfällt – neben der Reformierung des Vertrauensschutzes ein zentraler Treiber für die Markterholung.“

Verbio Kennzahlen

in Mio. EUR Q1 24/25 Q1 25/26 yoy Q4 24/25 qoq Produktion Biodiesel (t) 161.833 166.885 3,1 % 160.146 4,2 % Bioethanol (t) 140.029 153.714 9,8 % 162.596 -5,5 % Biomethan (MWh) 271.203 336.051 23,9 % 325.005 3,4 % Umsatz 358,0 438,2 22,4 % 433,4 1,1 % Biodiesel 197,1 244,1 23,8 % 244,4 -0,1 % Bioethanol/Biomethan 157,5 191,2 21,4 % 186,1 2,7 % EBITDA -6,6 15,4 n.a. -8,2 n.a. EBITDA-Marge n.a. 3,5 % n.a. n.a. n.a. Biodiesel 15,4 22,6 46,9 % 20,8 8,8 % EBITDA-Marge 7,8 % 9,3 % 1,5 pp 8,5 % 0,8 pp Bioethanol/Biomethan -21,5 -9,5 n.a. -26,3 n.a. EBITDA-Marge n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

in Mio. EUR 30.06.2025 30.09.2024 +/- Nettofinanzverschuldung 164,0 203,8 24,3 % Eigenkapitalquote 58,2 % 57,9 % -0,3 pp

Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Ge-schäftsjahres 2025/26 finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2025, die ab 08:30 Uhr (MEZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist.

1 Der Markt-Spread bezeichnet die Differenz zwischen dem Preis des fertigen Biokraftstoffs und den Preisen der hierfür eingesetzten Hauptrohstoffe, ausgedrückt je Tonne Biokraftstoff.

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir ca. 1.400 Mitarbeitende. Unser Leitsatz „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können unter anderem die Veränderung der Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:Verbio SERitterstraße 23 (Oelßner's Hof)04109 LeipzigAlina Köhler (IR)Ulrike Kurze (PR)Tel: +49(0)341/308530-299E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de