EQS-News: VERBUND AG: Markteintritt Italien durch Abschluss eines Kooperationsvertrags mit der PV-Invest Gruppe und Erwerb eines Photovoltaik Projektportfolios von bis zu 250 MWp in Apulien

VERBUND AG: Markteintritt Italien durch Abschluss eines Kooperationsvertrags mit der PV-Invest Gruppe und Erwerb eines Photovoltaik Projektportfolios von bis zu 250 MWp in Apulien



13.12.2022

Nach dem erfolgreichen Eintritt in den spanischen Markt gibt der Vorstand der VERBUND AG hiermit den Markteintritt in Italien bekannt. Dieser erfolgt durch Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der PV-Invest Gruppe über den Erwerb einer Projektentwicklungsgesellschaft inklusive Entwicklung eines Photovoltaik Projektportfolios von bis zu 250 MWp. Mit dem Projekterwerb ist noch keine Investitionsentscheidung verbunden. Diese erfolgt erst, sobald die Projekte den Ready-to-Build Status erreicht haben und die VERBUND-(Wirtschaftlichkeits-)Kriterien weiterhin gegeben sind. Das Projektportfolio besteht aus einer Pipeline von bis zu 45 Greenfield-Solar-PV-Anlagen in der süditalienischen Region Apulien. Ein Teil der Pipeline besteht aus Agri-PV-Projekten, die eine noch nachhaltigere Energieerzeugung ermöglichen. Zur Zeit befindet sich das Projektportfolio noch in der Genehmigungsphase. Es handelt sich durchgehend um Projekte kleiner 10 MWp. Die Projekte aus dem Portfolio werden beginnend mit Q3/2023 sukzessive bis Mitte 2024 Ready-to-Build Status erreichen und zum überwiegenden Teil bis Ende 2024 in Betrieb gehen. Mit der Mission V setzt sich VERBUND das Ziel im Bereich Neue erneuerbare Energien signifikant zu wachsen. Bis 2030 sollen rd. 20-25 % der gesamten Erzeugung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen (Onshore) gewonnen werden. Das entspricht einer installierten Leistung von 3.800 MW in 2030. Ziel ist auch eine regionale Differenzierung zur Risikostreuung. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

