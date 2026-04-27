Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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27.04.2026 08:16:44
EQS-News: VERBUND AG: Peter Kollmann legt sein Vorstandsmandat zurück und wechselt zur Bank of America
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EQS-News: Verbund AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Peter Kollmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der VERBUND AG, Österreichs führendem Energieunternehmen, hat den Aufsichtsrat informiert, dass er sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31. August 2026 niederlegen wird, um bei der Bank of America die Rolle des Vice Chair EU und Country Executive für Deutschland und Österreich zu übernehmen.
Martin Ohneberg, Vorsitzender des VERBUND-Aufsichtsrats, erklärte zu diesem Schritt von Peter Kollmann: „Wir danken Peter Kollmann sehr herzlich für sein großes Engagement, seine Führung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sein Beitrag für VERBUND war von großer Bedeutung und wirkt nachhaltig. Er hat das Unternehmen in einer anspruchsvollen Phase maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung gesetzt. Wir respektieren seine Entscheidung, eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens zu übernehmen. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“
Für Peter Kollmann war es „eine große Ehre, Teil der VERBUND AG zu sein. Ich bin stolz auf alles, das wir gemeinsam erreicht haben, insbesondere in einem herausfordernden Umfeld. Mein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, dem Führungsteam und dem Aufsichtsrat für ihr Vertrauen, die enge Zusammenarbeit und die große Unterstützung. Bis zu meinem Ausscheiden werde ich mich weiterhin mit voller Kraft für das Unternehmen einsetzen.“
Peter Kollmann verlässt die VERBUND AG nach 13 Jahren erfolgreicher und außerordentlich engagierter Tätigkeit. In dieser Zeit hat er einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg des Unternehmens geleistet. In einem anspruchsvollen und von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld hat er maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen zu stärken, wichtige strategische Initiativen voranzubringen und die VERBUND AG zukunftsgerichtet und widerstandsfähig aufzustellen. In seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Austrian Power Grid AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der VERBUND AG, hat er zudem deren strategische Positionierung geprägt und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, APG als eine tragende Säule des Konzerns und Vorreiter der Transformation des Energiesystems zu positionieren.
Peter Kollmann wird dem Unternehmen bis zum 31. August 2026 zur Verfügung stehen, um einen geordneten und reibungslosen Übergang sicherzustellen. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Nachfolge für die CFO Funktion bestellt sein, ist vorgesehen, dass VERBUND-Vorstandsvorsitzender Michael Strugl interimistisch zusätzlich die Rolle als CFO übernimmt. Der VERBUND-Aufsichtsrat startet umgehend mit dem Prozess zur Suche der Nachfolge von Peter Kollmann.
Kontakt:Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com
27.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043-1-53113-52604
|Fax:
|0043-1-53113-52694
|E-Mail:
|investor-relations@verbund.com
|Internet:
|www.verbund.com
|ISIN:
|AT0000746409
|WKN:
|877738
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2315094
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2315094 27.04.2026 CET/CEST
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