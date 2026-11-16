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16.11.2026 09:59:43

EQS-News: VERBUND AG: VERBUND platziert zweiten European Green Bond 2026 über 600 Millionen Euro

EQS-News: Verbund AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
VERBUND AG: VERBUND platziert zweiten European Green Bond 2026 über 600 Millionen Euro

16.11.2026 / 09:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Finales Orderbuch von rund 2,5 Milliarden Euro ist das größte in der Emissionsgeschichte von VERBUND. Die Anleihe war 4,1-fach überzeichnet und erzielte eine Neuemissionsprämie von nur rund 3 Basispunkten.

Die VERBUND AG hat am 9. November 2026 eine weitere Anleihe gemäß dem European Green Bond Standard im Volumen von 600 Millionen Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Es ist die zweite Emission des Unternehmens nach diesem Standard im Jahr 2026. VERBUND war der erste österreichische Emittent eines European Green Bond nach dem EU Green Bond Standard.

Die Transaktion erfolgte in einem volatilen und stark frequentierten Primärmarkt. Das finale Orderbuch belief sich auf rund 2,5 Milliarden Euro und übertraf das Emissionsvolumen damit um das 4,1-fache. Insgesamt zeichneten 129 Investor:innen die Anleihe; 93 Prozent der Nachfrage entfielen auf Real-Money-Investor:innen.

Die hohe Nachfrage ermöglichte eine deutliche Einengung der Preisguidance. Ausgehend von einer anfänglichen Spread-Indikation von Mid-Swap plus 115 bis 120 Basispunkten wurde die Anleihe schließlich mit einem Spread von Mid-Swap plus 83 Basispunkten und einem fixen Kupon von 4,125 Prozent begeben. Die Neuemissionsprämie lag bei rund 3 Basispunkten und damit deutlich unter dem Durchschnitt von rund 12 Basispunkten, den vergleichbare Emittenten am selben Tag erzielten.

Der Nettoemissionserlös wird für Projekte eingesetzt, die im Einklang mit dem im März 2026 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework und dem EU Green Bond Factsheet stehen. Die Mittel fließen insbesondere in Vorhaben in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien und Rumänien. Dazu zählen Investitionen in Hochspannungsnetze zur Stärkung der Übertragungssicherheit und Netzstabilität, in erneuerbare Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik sowie in Speicherkapazitäten, insbesondere Pumpspeicherkraftwerke.

Die international anerkannte Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS Corporate hat das Green Financing Framework und das EU Green Bond Factsheet mit einer Second Party Opinion und einem Pre-Issuance Review geprüft. Die Reviews bestätigen die Übereinstimmung mit dem EU Green Bond Standard, der EU-Taxonomie und den Green Bond Principles 2025.

Michael Strugl, CEO der VERBUND AG: „Die starke Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investor:innen in die finanzielle Stärke von VERBUND und unseren klaren Kurs in Richtung Energiewende. Mit dem Emissionserlös finanzieren wir Investitionen in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien und Rumänien. Die Mittel fließen in den Ausbau der Netzinfrastruktur sowie in Projekte in den Bereichen Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Speicherkapazitäten. Damit verbinden wir eine langfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen mit gezielten Investitionen in ein sicheres, resilientes und erneuerbares Energiesystem.“

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com

16.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006UDSEJCTTEJS30
EQS News ID: 2435440

 
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2435440  16.11.2026 CET/CEST

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