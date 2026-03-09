KST Beteiligungs Aktie
WKN DE: A16130 / ISIN: DE000A161309
|
09.03.2026 18:38:03
EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
|
EQS-News: KST Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Corporate News
Sindelfingen, den 9. März 2026
Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)
Der Vorstand der KST Beteiligungs AG (nachfolgend „KST“) gibt die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.
Ergebnisentwicklung
Die KST hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 152) abgeschlossen. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr damit mehr als verdreifacht.
Die Gesamtleistung der Gesellschaft belief sich auf TEUR 545 (Vorjahr: TEUR 551). Die aus dem Wertpapierhandel erzielten Umsatzerlöse betrugen TEUR 4.932 (Vorjahr: TEUR 6.007). Die Erträge aus Zinsen und Dividenden konnten auf TEUR 209 (Vorjahr: TEUR 196) gesteigert werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge einschließlich Zuschreibungen erhöhten sich auf TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 10).
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Geschäftsjahr 2025 in geringem Umfang angefallen und beliefen sich auf TEUR 55,1 (Vorjahr: TEUR 290). Hiervon entfielen TEUR 33,7 auf Wertpapiere des Anlagevermögens und TEUR 21,3 auf Wertpapiere des Handelsbestandes. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich mit TEUR 73 (Vorjahr: TEUR 136) nahezu halbiert, was im Wesentlichen auf eine günstigere Refinanzierung der Kreditlinien zurückzuführen ist. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beliefen sich auf TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 8).
Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme der KST erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 um 5,6 % auf TEUR 8.563 (Vorjahr: TEUR 8.111). Der Wertpapierbestand des Anlagevermögens belief sich auf TEUR 6.397 (Vorjahr: TEUR 6.623), der Handelsbestand (sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens) stieg auf TEUR 1.209 (Vorjahr: TEUR 271).
Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg auf TEUR 6.440 (Vorjahr: TEUR 5.953). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 75,2 % (Vorjahr: 73,4 %).
Innerer Wert je Aktie (NAV)
Der innere Wert (Net Asset Value) je Aktie der KST, bei dem sämtliche Positionen des Assetportfolios zu aktuellen Börsenkursen bewertet werden, stieg im Geschäftsjahr 2025 von EUR 1,10 (31.12.2024) auf EUR 1,25 (31.12.2025). Dies entspricht einer Steigerung um 13,6 %. Der Verlustvortrag sowie die darauf gebildeten aktiven latenten Steuern (TEUR 432) werden bei der NAV-Berechnung nicht einbezogen. Die positive NAV-Entwicklung spiegelt damit unmittelbar die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios wider.
Ausblick
Der Start in das Geschäftsjahres 2026 verlief erfreulich. Der innere Wert je Aktie hat sich auf aktueller Kursbasis per 9. März 2026, trotz der seit dem israelisch-iranischen Konflikt rückläufigen Aktienkurse, auf ca. EUR 1,28 erhöht, was einer weiteren Zunahme um rund 2,4 % seit Jahresbeginn 2026 entspricht.
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Reinhard Voss, Vorstand
Impressum:
KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart
Disclaimer:
09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstaße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7031 4690960
|E-Mail:
|info@kst-ag.de
|Internet:
|www.kst-ag.de
|ISIN:
|DE000A161309
|WKN:
|A16130
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288246
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288246 09.03.2026 CET/CEST
